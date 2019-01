Comme dans le royaume saoudien, où la nouvelle politique du prince héritier Mohamad Ben Salmane mise sur la promotion des activités de divertissement pour détourner l’attention de la nature despotique du régime, d’autant qu’il avance vers la normalisation avec l’ennemi israélien, au Liban aussi, la devise de sa politique de communication passe par le divertissement et les évènements organisés autour d’un repas. Elle lui est d’autant plus nécessaire pour redorer son image, sérieusement ternie aussi bien par sa guerre sanguinaire contre le Yémen que par l’assassinat du journaliste dissident Jamal Khashoggi.

Parmi ces évènements, le plus en vue au Liban est celui baptisé « Autour d’une tasse de café », et consacré aux médias libanais. Il est organisé régulièrement avec la participation d’un parterre médiatique, politique, diplomatique, ou artistique libanais. Au menu, un Petit-déjeuner et des discours prônant la politique de modération, l’objectivité des médias, la cohabitation, la liberté des medias et autres… Une terminologie qui ne convient nullement avec la réalité saoudienne.

Son quatrième épisode a eu lieu la semaine passée, dans la station hivernale très huppée de Kfar Zebiane, dans le Mont-Liban, où des journalistes et des personnalités culturelles ont été conviés à une rencontre baptisée « Le rôle des médias radiophoniques pur promouvoir la culture de la modération ».

Cette rencontre au cours de laquelle des journalistes libanais de radio et des acteurs de télévision ont été décorés a été la plus stigmatisée. Surtout que parmi les invités et les médias figuraient des journalistes et des médias proches du camp pro résistance de 8-mars.

Entre autre la télévision al-Jadeed, dont les positions de soutien à la Résistance lui confèrent un important audimat. Elle a été la plus critiquée pour la couverture spéciale qu’elle a accordée à cet évènement et à d’autres de la même nature.

« Elle ne peut continuer longtemps dans cette confusion : en plaçant un pied dans la tranchée de la Résistance et ses alliés,…, et l’autre dans celui du royaume de la modération et du centrisme qui a engendré le takfirisme et s’est allié avec Israël en toute franchise », a taclé le journal libanais al-Akhbar.

Dans un article publié le 24 janvier, ce quotidien pro résistance s’était interrogé plus haut, en s’adressant toujours à la chaine al-Jadeed : « a-t-elle changé sa politique de soutien à la ligne de la résistance ? Est-elle passée vers le camp du camp rétrograde arabe qui ne porte que les conspirations au côté de l’occupation, de l’obscurantisme et du sous-développement pour nos sociétés ? Dans ce cas, les téléspectateurs sont en droit de savoir si elle a opéré ce changement, pour décider à sa lumière leur relation avec la chaine ».

Les deux rencontres précédentes « Autour d’une tasse de café » 2 et 3, avaient eu lieu le mois de juillet 2018, et avaient convié respectivement une cinquantaine d’agents travaillant sur les réseaux sociaux, et des journalistes de l’audiovisuel.

Alors que la première, organisée en avril 2018, avait tracé la nature de l’évènement et la conduite à suivre: une tribune médiatique destinée à renforcer les liens entre les ambassadeurs arabes accrédités au Liban et à réunir les différents médias audiovisuels, radiophoniques et de presse écrite.

L’Arabie saoudite a toujours entretenu des liens avec des médias et des journalistes libanais qui lui étaient fidèles, en échange d’émoluments alléchants. Elle n’est d’ailleurs pas la seule au pays du Cèdre à procéder de la sorte. Mais la particularité cette fois-ci est qu’elle lorgne des médias qui sont en dehors de sa sphère d’influence.

La chaine de télévision libanaise MTV, proche du parti des Forces Libanaises et dont la politique est franchement pro saoudienne s’est elle aussi offusquée de cette tendance à vouloir transformer « deux écrans libanais, alors que les Libanais ploient sous le poids de conditions de vie difficiles, en un moyen de tambourinage pour un autre pays».

En plus d’al-Jadeed, la MTV faisait allusion dans l’article publié sur son site à la LBCI, une chaine de grande audience avec laquelle elle a eu des différends renvoyés devant la justice.

Se disant écœurée, la MTV invite l’Arabie à se méfier des positions de ces deux médias, dont la motivation « n’est pas la conviction, mais la réciprocité, en vue d’obtenir en échange d’une générosité du royaume ».

L’Arabie devrait bien le savoir. Elle n’a pas autre chose à donner.

