Le Qatar a annoncé le dimanche 3 février dernier vouloir accorder à l’organisation des Casques blancs (CS) la somme de deux millions de dollars américains, a révélé le fond du Qatar pour le développement sur son compte Twitter.

Ce soutien ordonné par le prince Tamim Ben Hamas al-Thani vise selon l’annonce à « contribuer aux opérations de sauvetage qu’ils offrent aux sinistrés syriens ».

Le Qatar avec la Turquie, l’Arabie saoudite, fait partie des pays qui ont soutenu les groupes terroristes en Syrie pour renverser le président syrien Bachar al-Assad.

La décision de Doha intervient après que les Etats-Unis ont gelé leur soutien financier aux Casques blancs.

Cette organisation, fondée par les renseignements britanniques, et financée par des pays occidentaux et arabes, œuvre dans le cadre de la défense civile dans les zones dirigées par le front al-Nosra, l’ex-branche d’Al-Qaïda en Syrie, rebaptisée Hayat Tahrir al-Cham. Celle-ci occupe désormais la totalité de la province d’Idleb, au nord-ouest de la Syrie, où les Casques blancs sont toujours très actifs. Les CS sont devenus célèbres via leur activité médiatique et les images pathétiques de la guerre en Syrie qu’elle diffusait avec l’aide d’antennes occidentales, pour influer sur l’opinion publique internationale.

Ils se sont surtout accusés de mettre en scène des attaques chimiques, qu’ils filment et médiatisent, pour donner un alibi aux frappes occidentales contre des positions militaires ou civiles syriennes.