Tout danger de raid israélien contre le territoire de la Syrie doit être écarté, a déclaré ce vendredi le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Verchinine.

«Pour ce qui est des dernières attaques israéliennes, nous déclarons que de telles frappes délibérées contre le territoire syrien souverain doivent cesser et être exclues», a-t-il souligné dans une interview aux médias russes, rapporte l’agence russe Sputnik.

«Toute frappe cause une déstabilisation supplémentaire», a constaté Sergueï Verchinine.

«Personne ne doit faire en Syrie ce qui dépasse le cadre des objectifs antiterroristes», a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, il a fait remarquer que la Russie et Israël faisaient fonctionner leur mécanisme «de déconfliction dans le domaine militaire qui existe depuis plus d’un an et qui est perfectionné».

Le problème de l’interaction entre les militaires russes et israéliens en vue d’éviter d’éventuels accidents entre eux en Syrie s’est posé avec acuité après qu’un avion militaire russe a été abattu par erreur par la défense antiaérienne syrienne dans le cadre d’un raid israélien en Syrie, le 17 septembre 2018, faisant 15 morts parmi les militaires russes.

Depuis le début de l’an, l’entité sioniste a mené plusieurs raids contre ce qu’elle considéré être des entrepôts iraniens d’armes en Syrie. En même temps, un grand nombre de ses missiles tirés depuis ses avions ont été interceptés et détruits par la DCA syrienne avant qu’ils n’atteignent leurs cibles.

Le jeudi 7 février, l’ambassadeur de Russie à Tel-Aviv, Anatoli Viktorov, a déclaré dans un entretien exclusif avec l’agence de presse TASS, que Moscou avait, à maintes reprises, fait part aux responsables israéliens de sa position envers les frappes aériennes israéliennes visant la Syrie.

« Il ne faut pas qu’Israël cherche à résoudre ses problèmes sécuritaires en nuisant à la sécurité d’autres pays et à la souveraineté de la Syrie. Les Israéliens disent vouloir contrecarrer les agissements de l’Iran et du Hezbollah en Syrie, mais nous appelons toutes les parties en conflit, dont et surtout Israël, à la retenue et à éviter tout acte de provocation susceptible de compliquer davantage la situation. Pour la Russie, il est indispensable de respecter sans condition la souveraineté de la Syrie et son intégralité en tant que pays membre de l’Organisation des Nations unies », a déclaré Anatoli Viktorov.

Ces positions russes interviennent sur fond d’informations israéliennes faisant état que le système anti aérien et antimissile russe de S-300, déployé en une cinquantaine de batteries en Syrie, depuis novembre 2018, commence à entrer en action. Les médias israéliens ont rapporté cette information à la foi de la société israélienne d’imagerie satellitaire, ImageSat international (iSi).

Selon les sources syriennes, la date ultime de l’activation de cet armement défensif qui devrait rendre la vie difficile aux raids israéliens va entrer en vigueur le mois de mars prochain.

Source: Divers