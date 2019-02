Des membres des clans et des tribus syriens ont manifesté ce samedi 9 février des deux villes de Raqqa et Deir Ezzor contre « les forces d’occupation américaines et françaises », a rapporté l’agence syrienne Sana.

Réclamant le départ des forces de la Coalition internationale de Syrie, ils ont brûlé les deux drapeaux américain et français et ont menacé de combattre toutes les forces étrangères se trouvant sur le sol syrien sans le feu vert de Damas.

« Les tribus syriennes ont arboré les drapeaux syriens et russes et ont réclamé de nouveau le départ des forces d’occupation américaines et françaises et la cessation des ingérences étrangères dans les affaires internes syriennes, quel que soit le prétexte », a relaté Sana.

Dans leur rassemblement, les manifestants ont aussi condamné les menaces proférées par la Turquie et réclamé l’entrée de l’armée syrienne gouvernementale dans les deux provinces, « la seule garante de l’unité de la Syrie et de la sécurité de son peuple ».

La majeure partie des deux provinc es de Raqqa et de Deir Ezzor se trouvent sous l’occupation de milice à majorité kurde des Forces démocratiques syriennes (FDS), qui en a délogé Daech avec l’aide de la coalition internationale menée par les Etats-Unis. Des forces américaines et françaises sont stationnées dans ces deux provinces.

Selon l’agence russe Sputnik, les forces américaines ont empêché ces derniers jours l’acheminement vers la rive est de l’Euphr

Les sièges des FDS brûlés

ate de l’aide humanitaire via le Croissant rouge syrien avec la collaboration de l’Etat syrien.

Il est question selon Sputnik qu’une centaine de jeunes syriens ayant fui le service militaire et habitant dans ces deux zones ont rejoint récemment les rangs de l’armée syrienne gouvernementale. Une quarantaine d’entre eux combattaient dans les rangs des FDS.

Ces dernières semaines, des affrontement avaient éclaté entre les FDS et des miliciens de la brigade Awis al-Qarni d’une part et les fils de tribus de trois localités dans la province occidentale de Raqqa de l’autre. Durant lesquels ces derniers ont incendié des sièges des FDS les poussant à prendre la fuite.

Dans le cadre du soutien avec l’armée syrienne et pour réclamer la restitution de la souveraineté syrienne sur la totalité du sol syrien, un sit-in a eu lieu dans le quartier Tarik Al-Bab à Alep ce samedi 9 février 2019 avec la participation des tribus et de clans syriens et en présence d’éminentes personnalités religieuses, musulmanes et chrétiennes. Selon Sana, ils ont aussi exprimé leur attachement à l’unité de la Syrie et leur refus de toute ingérence étrangère dans les affaires du pays.

