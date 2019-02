L’ex-chef des renseignements saoudien qui a été l’un des premier responsables saoudiens à entrenir des liens avec les Israéliens est toujours à l’avance lorsqu’il s’agit de faire la promotion de la normalisation avec l’entité sioniste.

Lors de l’une de ses rencontres, il a proposé à un journaliste israélien de se marier avec une femme arabe.

Il s’agit de Barak Ravid qui travaille pour la chaine 13 de télévision israélienne. Il rapporte son histoire, en marge d’une interview qu’il voulait effectuer avec lui.

« J’essayais de parler en arabe avec l’émir Turki al-Fayçal, alors il m’a suggéré de me marier avec une femme saoudienne », a-t-il rapporté selon la CNN.

Selon la vidéo qu’elle a diffusée, on entend Ravid dire : « je parlais l’arabe mieux dans le passé, depuis plusieurs années. Mais j’ai oublié… Je comprends beaucoup, je peux lire et écrire, mais parler est très difficile ». Et la réplique du responsable saoudien : « il te faudrait que tu te maries avec une femme arabe ».

Alors que son pays normalise graduellement ses relations Israël, Turki a accusé Netanyahu de tromper les israéliens quand il dit qu’il est capable de consolider ses liens avec le monde arabe sans aborder la question palestinienne.

« L’opinion publique israelienne ne devrait pas etre leurree et croyant que la cause palestinienne est morte. M. Netanyahu voudrait effectuer des relations avec nous puis régler cette question. De point de vue saoudien, c’est l’inverse qui est vrai », a-t-il ajouté durant cette interview avec Ravid.

Les propos de cet ancien ambassadeur de son pays aux USA sont plutôt l’inverse de ce qui s’était passé lors de la conférence de Varsovie. Lors de cette rencontre à laquelle des dirigeants arabes étaient présents au côté du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, il n’a pas du tout été question de la Palestine.

Source: Divers