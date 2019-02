Chaque fois que le monarque saoudien participe à une rencontre internationale, ses propos, ses trous de mémoire et ses fautes sont tournés en dérision par des internautes de par le monde.

Le dimanche 24 février, le roi Salmane se trouvait à Charm al-cheikh, la station balnéaire égyptienne, où il a présenté son royaume lors du sommet arabo-européen.

Alors qu’il est question d’un deal du siècle américain qui devrait liquider la cause palestinienne, au détriment des droits du peuple palestinien, et auquel son fils le prince héritier Mohamad Ben Salmane est partie prenante, il s’est dit « être attaché à un Etat palestinien dans les frontières de 1937 », alors qu’il voulait dire 1967.

Curieusement, c’est toujours lui qui se prononce sur les droits palestiniens et non son fils, le véritable maitre en Arabie.

Durant son intervention prononcé d’une voix tremblote, et après avoir lu plusieurs pages, le roi s’est tout-à-coup tu et a demandé à son accompagnateur : « est-ce que je les ai lues ou pas ? ».

« King of Alzheimer » a tweeté le tweeter Bebo Egypt. Rappelant que le roi saoudien est atteint de cette maladie, ce qui ne l’a pas empêché de monter au trône en Arabie. « Bien sûr, les européens ont insisté pour que l’homme de la scie ne vienne pas », a-t-il poursuivi, en allusion au prince Mohammad ben Salmane, le plus soupçonné d’être derrière l’assassinat du journaliste saoudien, Jamal Khashoggi, tué au moyen d’une scie dans l’ambassade saoudienne en Turquie en octobre 2018.

Selon les médias, les européens ont refusé la participation de MBS à la rencontre en raison de cette affaire.

Un autre Tweeter, se présentant sous le pseudonyme de « citoyen » a quant à lui ironisé : « Heureusement qu’il n’a pas parlé de l’état de relaxation dans lequel se trouve le peuple saoudien frère ». Dans un discours précédent, il avait évoqué cette phrase, en prononçant le mot ‘relaxation’ d’une manière confuse et erronée ramenant au terme « merdique ». sans oublier qu’il a qualifié son propre peuple de « frère »!

Une tweeteuse, Kholoud Sakkal a quant à elle signifié que son allocution a été « une vrai tourmente » et que « personne n’a rien compris».

« La plus belle est que Sissi (le président égyptien Abdel Fattah) l’a remercié pour son discours de valeur ! », a-t-elle raillé.

Source: Divers