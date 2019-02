Le chef d’Ansarullah du Yémen, Abdel Malek al-Houthi a déclaré que toutes les voies d’application de l’accord de Stockholm avaient été barrées, les ennemis ayant fui devant leurs engagements.

Al-Houthi a implicitement prévenu le lundi 25 février que des options seraient mises en place pour répondre aux tentatives de la coalition visant à faire échec à l’accord de Stockholm et à reprendre les actions militaires.

« S’ils (les agresseurs) reviennent à la tension militaire à Hodeïda, nous avons plusieurs options pour y répondre, mais je ne veux pas (maintenant) parler de ces options », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Nous conseillons aux Émirats arabes unis de ne pas reprendre le chemin de l’intensification des tensions militaires ».

Il a affirmé que la partie adverse tentait d’échapper à ses obligations, notamment sur le sujet de la province de Taëz et sur celui de l’échange des prisonniers.

« Nous insistons sur notre volonté de mettre en œuvre l’accord et le lancement unilatéral de la première étape », a indiqué le chef du mouvement yéménite, Ansarullah.

Il a souligné aussi le fait suivant : « L’ennemi augmente le niveau de tension aux frontières et sur les autres fronts ; nous devons donc être vigilants et pleinement préparés ».

« Les ennemis cherchent à diviser les différentes couches sociales en les incitant à des conflits confessionnels et régionaux », a-t-il affirmé avant de conclure : « Les Émiratis ont tenté de déclencher des conflits interethniques dans les provinces du sud du Yémen pour les occuper. Notre devoir religieux est d’unir la parole, de renforcer la stabilité et de faire face à toutes les machinations et à tous les efforts pervers dirigés contre la communauté musulmane du Yémen ».

Source: PressTV