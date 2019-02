Un ancien ministre israélien a été condamné mardi à onze ans de prison après avoir plaidé coupable d’espionnage au profit de l’Iran, bête noire de l’entité sioniste, a indiqué la procureure Geoula Cohen à l’issue d’une audience à huis clos.

Gonen Segev, ministre de l’Energie et des Infrastructures entre 1995 et 1996, était accusé d’avoir fourni à l’Iran entre 2012 et juin 2018, alors qu’il vivait au Nigeria, des informations sur la localisation de sites sensibles israéliens ainsi que les noms de responsables.

Gonen Segev, présent à l’audience, a été condamné après avoir plaidé coupable en vertu d’un accord préalablement conclu entre la défense et l’accusation.

Les chefs d’accusation d' »espionnage aggravé » et de « transfert d’informations à l’ennemi » ont été retenus contre l’ancien ministre, et celui de « trahison », qui figurait dans l’acte d’accusation initial, abandonné, selon la procureure.

Source: Avec AFP