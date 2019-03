Les sanctions américaines et les mesures de classification du Hezbollah dans les listes terroristes font partie du contexte de la guerre livrée à l’axe de la résistance, parce qu’il constitue une menace réelle au projet américano-sioniste dans la région et parce qu’ils n’arrivent pas à le défaire, a affirmé le Secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah.

Dans un discours prononcé ce vendredi 8 mars pour commémorer les trente années de la création de la fondation de soutien à la résistance islamique (FSRI), il a expliqué les raisons de ce déferlement contre cet axe en ces termes: « parce qu’il les a vaincus, et parce que nous sommes plus forts et plus puissants », au terme de toutes les guerres déclenchées contre lui.

Selon S. Nasrallah, les Etats-Unis et leurs alliés tentent par les pressions financières et les embargos et les listes terroristes de remédier à leurs revers et d’obtenir par d’autres moyens ce qu’ils n’ont obtenu par la guerre.

« Quoiqu’ils prétendent, ils seront déçus parce qu’ils ne pourront nous appauvrir, ni nous affaiblir. Ceux qui nous soutiennent, les Etats, les peuples et notre peuple, nous soutiendront à jamais… Notre résistance n’en sortira que plus puissante encore », a-t-il affirmé.

Sur le dossier de la lutte contre la corruption et le gaspillage de l’argent public, dans lequel le Hezbollah s’est engagé à fond, il l’a qualifié de mission jihadique similaire à la lutte armée contre l’occupation israélienne et contre le projet américano-sioniste.

« Nous nous trouvons dans une situation qui menace l’existence du pays », a-t-il averti, assurant que le Hezbollah ne peut rester les bras croisés face à un tel défi.

Cette bataille n’est pas moins importante que celle contre l’occupation israélienne… C’est la bataille de la survie du pays, de l’État et du Liban, a-t-il poursuivi

S. Nasrallah a aussi affirmé que le Hezbollah ira jusqu’au bout dans cette bataille qui nécessite la contribution de tous.

« Nous ne voulons pas être seuls dans cette bataille… nous serons derrière quiconque voudrait y contribuer…mais nous n’avons non plus pas peur de rester les seuls… et nous la poursuivrons jusqu’au bout », a-t-il conclu.

Les principales idées du discours

Qui est la FSRI

A l’occasion de trente années la création de la Fondation de soutien à la résistance islamique (FSRI) au Liban, il faut se mémoriser ceux qui ont été les premiers à lancer cette initiative, surtout aux tous débuts de la résistance, lorsqu’elle était pauvre, et n’avait que très peu de moyens…

Ils ont déployé tous leurs efforts pour collecter des fonds et le soutien pour que cette résistance triomphe…

Les frères et sœurs qui ont contribué la création de l’organisme, je leur adresse mes remerciements… je remercie tous ceux qui se sont succédés, dont les chères sœurs qui forment la plus grande partie de cet organisme et y exercent les activités les plus importantes… de l’aveu des frères aussi…

Ici ns parlons d’une action bénévole… d’aucuns ont vieilli dans cette organisation et beaucoup ont passé leur jeunesse dans ce jihad…

Je leur dis qu’ils ont pleinement rempli la responsabilité de veiller aux dépôts qui leur ont été confiés par les gens pour qu’ils la fassent parvenir à la résistance…

Il faut aussi remercier ceux qui ont apporté leur soutien, pour leur générosité, quel que soit l’aide qu’ils ont procurée : financière ou autres.

Certains pensent que cette résistance doit son financement à certains amis, dont l’Iran et certains pourvoyeurs de fond, mais cette résistance dépend aussi de soutien des gens, de toutes les catégories… quand bien ces contributions sont modestes, en les rassemblant elles deviennent considérables….

Dans les années passées, durant la bataille qui a eu lieu sur la série montagneuse orientale de la Békaa, pour repousser les takfiristes, nous avons vu les habitants des villages surtout, les femmes, comment elles insistaient pour faire la cuisine aux résistants, sachant que ces derniers n’en avaient pas besoin, la résistance leur fournissant tous leurs besoins, mais les gens insistaient pour apporter leur aide.

Il en a été de même dans le sud Liban, durant l’occupation israélienne…

C’est à travers des gens pareils que nous sommes plus puissants et que nous persévérons…

Cette organisation a certes élargi le champ de la notion du jihad. En plus du fait qu’elle s’incarne à travers le sacrifice de soi, par la participation en personne à la lutte armée, elle inclut aussi le jihad par l’aide financière, en offrant de l’argent… une pratique qui est très encouragée dans les versets coraniques et les préceptes islamiques. …

Ceux qui ont lutté en offrant de l’argent et veulent une organisation fiable, ils n’ont de meilleurs choix que celui de la FSRI…

Les sanctions vont se poursuivre

Dans mon discours je parlerai de deux dossiers principaux liés aux actualités

Les sanctions américaines, l’embargo et la décision britannique de mettre l’aile politique sur leur liste terroriste en plus de celle militaire prise dans le passé.

S’agissant des sanctions us qui devraient se durcir, aussi bien sur ceux qui nous soutiennent que sur nous et tous les mouvements de résistance, au Liban, ils ont imposé de nouvelles restrictions sur les banques et ont dressé des listes de personnalités, de sociétés, de noms de commerçants libanais, etc… Et ceci va se poursuivre…

D’autre part, nous avons constaté que de nouvelles listes terroristes sont en train de voir le jour. Les pays du Golfe en ont établi une. Nous devons nous attendre à ce que d’autres décisions similaires soient prise de la part d’autres États

Comment le percevoir ceci. Nous avons deux options : soit en le déconnectant du passé, soit en le percevant comme étant une continuité. Bien entendu c’est la deuxième qui est la bonne.

Car cela nous permet de savoir les buts visés pour pouvoir en conséquence les affronter. Il en incombe à la résistance, et à ceux qui la soutiennent de suivre cette perception…

Opprimés, oui mais puissants

Or à la lumière du contexte actuel, nous sommes opprimés certes, mais puissants et non pas faibles. Il y a un contexte s’est imposé depuis 1982, date depuis laquelle les usa et Israël qui sont les ingénieurs de l’hégémonie américano-sioniste dans notre région, subissent défaites après défaites… Par exemple, lors de l’invasion de 1982 , il y avait un projet de compromis dans la région. Mais il a été mis en échec par les mouvements de résistance au Liban, non seulement le Hezbollah, mais aussi le mouvement Amal, ceux du mouvement national et autres…

S’en sont suivis la défaite israélienne au Liban en l’an 2000, puis le retrait israélien de la bande de gaza qui ont avorté le projet du grand Israël…

En 2006 avec l’avènement des conservateurs dans l’administration américaine, leurs projets étaient grandioses et voulaient contrôler toute la région à commencer par l’Afghanistan, puis l’Irak, la Syrie, le Yémen et le Liban

Mais la résistance au Liban et en Palestine en 2006 et 2008, et celle de l’Iran et de la Syrie ont fait tomber leur projet à l’eau…

En 2011, leur projet s’est voulu d’abattre le pilier de résistance, la Syrie, sans oublier l’Irak , le Yémen et la Palestine, le tout dans le cadre du projet us-sioniste…

Les partis, les factions et les États de l’axe de la résistance ont su contrer ces projets et ont tranché la bataille en leur faveur en Syrie, d’une façon partielle en Irak, et résiste toujours au Yémen et en Palestine

Les sanctions, c’est parce que nous les avons défaits

Je veux dire sur la situation actuelle et sur l’avenir : ce à quoi aspirent Trump et son gendre Kushner dans la région, c’est l’axe de la résistance qui s’y oppose et le peuple palestinien

Oui tout l’axe de la résistance constitue une source de menace pour cette entité…

Dans ce contexte, lorsqu’ils nous mettent sur les listes terroristes et prennent des mesure coercitives contre nous, c’est parce nous les avons défaits et parce que nous sommes puissants, et nous défendons nos droits et nos États, nos ressources, nos richesses, notre souveraineté…

C’est ça le contexte actuel : celui de notre puissance et non de la faiblesse

Les usa qui sont venus dans la région et se sont déployés à partir de l’an 2000 ont été vaincus en Irak, en Afghanistan, en Syrie et chaque jour au Yémen…

Voudraient-ils lancer une nouvelle guerre. J’en doute. Les israéliens ont la phobie d’une nouvelle guerre, depuis quelques jours ils ont déployé un nouveau système Thaad. Ce qui veut dire qu’ils n’ont pas confiance dans les systèmes qu’ils ont eux-mêmes fabriqués.

Au fur et à mesure des défis, nous avons consolidé notre force comme l’avait dit le SG du Hezbollah sayed Abbas Moussawi, plus vous nous tuerez, plus notre peuple s’éveillera…

Les sanctions et les listes terroristes font partie de ce contexte de guerre et nous devons les percevoir ainsi. Une guerre financière, une guerre par les sanctions, une guerre psychologique…

Des sanctions contre tout l’axe de résistance

Je vais vous dire ce que j’ai dit durant les réunions closes en ce qui concerne les pressions et les difficultés que nous traversons…

Dans la conjoncture actuelle, le problème n’est pas dû à un problème d’administration ou de gestion, mais à la guerre contre nous

L’Iran aussi fait l’objet de sanctions pareilles… en Syrie, ils tentent de pallier après leur défaite par des moyens différents

Il en est de même pour l’embargo infligé aux palestiniens et au Yémen aussi…

Hier Netanyahu a même qualifié la chaine de télévision satellitaire palestinienne al-Aqsa comme étant une organisation terroriste, une télévision

Les us ont placé des mouvements irakiens qui ont libéré leur pays de Daech comme étant des organisations terroristes : le dernier est celui des Noujaba

Ils veulent nous affaiblir et briser notre volonté pour que nous capitulions. Parce qu’ils n’ont pas pu nous écraser par la guerre

Il ne faut pas leur permettre d’altérer notre volonté

Face à ce genre de guerre, nous devons résister. Il ne faut pas leur permettre d’altérer notre volonté ni notre moral…

Quoiqu’ils prétendent, ils seront déçus et ils ne pourront pas nous appauvrir. Ceux qui nous soutiennent les États, les peuples et notre peuple nous soutiendront à jamais…

Oui nous pourrions faire face à des difficultés mais rien ne nous entravera à poursuivre notre lutte et chemin… ils ne parviendront pas à nous altérer… Et nous allons pouvoir franchir cette étape : par l’organisation, la bonne gestion, la désignation des priorités, la patience,…

Pour ceux qui attendent notre cadavre, vous serez déçus

Lorsque nous combattions durant la guerre 2006, d’aucun s’étaient mis au bord du fleuve pour attendre l’arrivée de notre cadavre… leurs espoirs ont été douchés et nous avons vaincu…

De même lorsque nous sommes partis en Syrie et que nous avons pris part contre cette guerre mondiale, d’aucuns dans la région, au Liban ont attendu de voir notre cadavre… et nous en sommes sortis parmi les victorieux…

Je dis à tous les gens qui nous aiment et je dis à ceux aussi qui attendent au bord du fleuve notre cadavre, parce qu’ils s’attendent à ce qu’il s’effondre par la pauvreté et la faim, je leur dis qu’ils vont être déçus

Cette résistance ne faiblira jamais… elle sera encore plus forte, plus nombreuse, avec encore plus d’effectifs et d’arsenal et jouissant de plus de présence et d’influence, et toujours prête à réaliser des victoires.

La FRSI doit pousuivre son travail

Aujourd’hui, compte tenu de la situation actuelle le FRSI doit poursuivre son action pour collecter les fonds et l’aide

Depuis 2 mois, je m’étais abstenu de demander aux gens de donner de l’aide au peuple yéménite par crainte d’alourdir leurs charges. Mais les frères et sœurs ont organisé leur propre initiative cette collecte et ont pu obtenir la somme de 2 millions de dollars en 2 semaines. Ce sont nos gens qui sont comme ça…

Je connais des gens qui == une partie de leur épargne pour l’offrir à la résistance

Aujourd’hui j’annonce que la résistance a besoin de cette aide et la FRSI doit doubler son travail parce que c’est la bataille qui l’exige

En tout état de cause sachez que le Hezbollah ne lorgne jamais l’argent public comme certains le prétendent, quand bien même il se trouve dans des conditions financières difficiles…

Le Liban, face à un défi existentiel

Le deuxième sujet que je veux aborder est celui de la lutte contre la corruption et la dilapidation de l’argent public

Nous avons ouvert deux dossiers et deux autres seront soulevées prochainement

Lorsque nous avons annoncé notre programme politique, lors des législatives, nous avons dit que nous allons travailler dans les appareils de l’Etat pour faire face à la corruption et à la dilapidation de l’argent public

Pourquoi avais-je dit ceci ? Car tout le monde, dans la classe politique, parmi les experts, dans les médias, tous étaient unanimes que si l’État libanais poursuivait ce chemin, il allait tout droit vers la faillite

Cela veut dire qu’il n’y aurait plus d’institutions étatiques, l’Etat ne pourrait plus payer les salaires des fonctionnaires ni ceux des militaires de l’armée. Il s’en suivra des risques pour la sécurité, une hausse du taux de criminalité,…

Cela voulait dire que nous étions face à une phase de défi existentiel

Durant la résistance contre l’occupation, nous défendions la souveraineté du pays, son intégralité, sa dignité, ses ressources, ses champs,…

Mais la faillite voulait dire que tout le pays allait s’effondrer, dans sa totalité…

Lutte contre la corruption= résistance contre l’occupation

Nous avons combattu au sud pour défendre le pays et nous ne pouvions plus voir le pays s’effondrer. Pour nous aussi, notre Liban nous est cher, et nous faisons partie de ceux qui ont offert ce qu’ils ont de plus cher pour la survie de ce pays, sa souveraineté et sa fierté…

Et donc nous n’allions pas rester à le regarder s’effondrer.

A la lumière de ceci, nous considérons que nous sommes dans un devoir de bataille d’une grande importance, non moins important que la bataille contre l’occupation et le projet sioniste dans la région

C’est pour cette raison là que nous sommes impliqués dans cette affaire.

D’aucuns se demandent pourquoi le Hezbollah s’est-il tout-à-coup éveillé. Et bien c’est parce que la situation est devenue très dangereuse!!

D’aucuns disent que le Hezbollah n’a plus rien à faire, avec la fin de la guerre en Syrie. C’est faux ! Nous ne manquons pas de travail et de missions à faire…

D’autres disent que nous sommes à la recherche de popularité, ce n’est pas comme ça que nous le voyons, notre popularité a été confirmée lors des élections législatives. L’important pour nous est que le pays se relève…

Certains nous accusent de vengeance politique. Notre but non plus n’est pas la vengeance politique. Nous n’aurions pas soutenu la formation d’un gouvernement d’union nationale avec les gens que nous critiquons…

Notre but est le maintien de l’État libanais, de son peuple et la préservation du Liban..

Nous n’avons pas peur d’être seuls

Dans cette bataille, qui va d’ailleurs être longue, nous voulons atteindre notre objectif et non réaliser des mises en scène médiatiques : il faut que cessent le gaspillage, la corruption et que l’argent pillé soit restitué…

Nous ne sommes en concurrence avec personne au Liban, et nous ne voulons entrer dans des surenchères avec personne. Quiconque voudrait contribuer dans cette bataille est le bienvenu. Nous sommes prêts à lui accorder toute l’aide nécessaire jusqu’à ce qu’il constitue un dossier et le fasse parvenir à la justice… nous ne sommes pas à la recherche de show-off médiatiques…

il y a quelques jours, le bloc de Fidélité à la résistance a préparé un ensemble de projets de lois pour lutter contre la corruption destinés qu’il voulait présenter au vote au Parlement.

Il s’est avéré qu’un autre bloc parlementaire avait fait la même chose, alors le bloc de la résistance a décidé de le laisser faire pour ne pas qu’il y ait des rivalités

Nous n’insistons pas pour rester en première ligne. Quiconque voudrait avancer en première ligne, nous sommes prêts à lui léguer la place.

Cette bataille, nous avons voulu qu’elle soit nationale et non celle d’un parti ou d’une communauté, pour que tous les Libanais y participent, chacun de son côté. Et surtout la Justice libanaise. Nous encourageons toutes les formes de coordination et de distribution des rôles…

Nous ne voulons pas rester seuls dans cette bataille, mais aussi nous n’avons pas peur d’y rester seuls… Mais elle doit faire l’objet d’un consensus pour ne pas qu’elle soit assiégée par le communautarisme…

Les mêmes moyens utilisés contre la résistance

Dans cette bataille les corrompus au Liban, les spoliateurs, les pilleurs et les voleurs de l’argent public vont bien entendu riposter. Ce qui est normal, ils ne veulent pas laisser cette bataille prendre de l’ampleur parce qu’ils en paieront les frais

Raison pour laquelle l’anti campagne a été lancée… Avec les mêmes moyens qui ont été utilisés avec nous dans la résistance.

Depuis 1982, ce que nous avons affronté en tant que résistance, nous le retrouvons dans cette lutte contre la corruption… avec les mêmes allégations…

Entre autre, ils nous désespèrent de pouvoir la réussir, nous et les gens, en nous disant que c’est une bataille perdue d’avance…

En semant le doute sur nos intentions. Comme avec la résistance qui était en train de lutter contre l’occupation, et on l’accusait de combattre pour l’Iran ou la Syrie ou autre…

Aujourd’hui, ils nous accusent de vengeance, alors que nous voulons restituer l’argent public…

En nous insultant : une grande quantité d’insultes nous est adressés sans relâche…

Les tentatives de muter la bataille contre la corruption en un conflit confessionnel pour protéger les corrompus présumés – car nous attendons la sentence de la justice pour le confirmer…

Ils misent sur notre lassitude et notre peur des séquelles qui en découleraient, la crainte de l’éclatement d’une zizanie. Ils s’attendent que le Hezbollah et les autres s’arrêtent et acceptent un compromis…

Ne misez pas sur notre lassitude, la résistance est encore jeune

Je vais parler aujourd’hui à tout le monde avec le même langage que j’utilisais dans les précédentes confrontations

Ne misez pas sur notre lassitude, nous ne nous sommes jamais plaints de lassitude depuis 1982. D’autant que la résistance est toujours en pleine jeunesse. Elle n’a que 36 ans… La résistance en tant que mouvement n’en est qu’à ses débuts

Ne misez pas sur notre lassitude, nous ne serons jamais las. Et nous savons que nous sommes face à une bataille longue et pénible. Le peuple libanais doit le savoir aussi car elle a besoin de patience et de persévérance…

Ns n’avons cure des insultes et des accusations. Celui qui nous accuse qu’il saisisse la Justice et apporte ses preuves…

Quoiqu’on en dise, nous ne serons que plus persévérants et nous ne provoquerons personne en échange…

Ne misez pas en nous faisant peur pour que nous nous taisions et que nous renoncions à cette bataille…

Je veux annoncer à tous ceux qui doutent, que nous allons poursuivre cette bataille jusqu’au bout, jusqu’à la fin, et à haute voix.

Et je leur dis faites toutes vos prévisions sur le Hezbollah dans cette bataille.

Car c’est la bataille du devoir du salut de l’État, de la patrie, afin de le sauver des mains des corrompus et des prédateurs…

Les comptes financiers des l’Etat libanais

Nous avons commencé par deux dossiers : le premier le plus important et dangereux parmi tous de corruption et de gaspillage financier. Celui les comptes financiers de l’Etat libanais depuis 1993 et 2017. C’est durant cette étape, que les 11 milliards ont disparu aussi

Il y avait une situation malsaine suspecte, en écoutant le directeur du directeur du ministère des finances et qui sait très bien ce qui s’est passe a présidé l’équipe qui fait le travail de collecte… il faut lire ce qu’il a dit le Liban se trouve face à une catastrophe

Nous avons commencé par ce dossier non par parce que nous avons choisi une personne pour laquelle nous avons fabriqué un dossier…, mais parce e que ce dossier est la clé de la réforme de l’État. S’il n’est pas réglé, ceci empêchera la solution dans tous les autres

Si le Hezbollah acceptait d’ignorer ce dossier il serait mensonger et hypocrite. Et ceci s’applique à ceux qui veulent le voudraient…

Pour être honnête et juste, il faut dire que nous ne sommes pas les premiers qui avons pris en main ce dossier. Le premier a l’avoir fait a été le général Michel Aoun lorsqu’il était encore le chef de Courant patriotique libre…

Ce que nous avons fait est que nous mis la lumière sur ce dossier et avons rapidement constitué le dossier et rassemblé les documents puis avons saisi la justice…

Durant cette époque, plusieurs ministres des finances et Premier ministres se sont succédés. Aucun d’entre eux ne s’est senti concerné et ne s’est manifesté. Un seul l’a fait (Michel Siniora, ndlr) . Il sait ce qu’il a fait…

Certains ce sont mis à nous accuser que nous sommes trempés dans la corruption. Au lieu de lancer des accusations, allez vers la Justice… Sortez vos pièces de convistions si vous en avez et saisissez la Justice…

Et cette justice se doit d’assumer ses responsabilités surtout que certains cercles judiciaires sont suspects…

La dernière fois, j’avais fait part que des organisations internationales insistent pour nous donner un nouvel emprunt de 400 millions de dollars qui va aller dans les poches de certains… alors que certains ministères qui ont été contactés ont déclaré ne pas en avoir besoin…

Finalement c’est le peuple libanais qui va payer les dettes et le service de la dette.

Le prochain dossier que nous allons ouvrir touchera quant à lui toutes les communautés et les partis politiques..

Des résultats importants ont été réalisés aujourd’hui : il y a un consensus national pour lutter contre la corruption et le gaspillage tout le monde en parle.Jamais il n’y a eu un consensus pareil au Liban sur une affaire interne…

Le fait que le Hezbollah s’implique entièrement pour faire face à ce défi est aussi un acquis…

L’entrée des autres forces politiques sérieuses est aussi un exploit

L’insistance du Parlement de voter un budget et non plus de suivre la règle duodécimaine l’est aussi. Le gouvernement s’est engagé à le présenter le plus tôt possible…Il s’est engagé à rejeter les emprunts non rentables et le gouvernement aussi s’est engagé à effacer des dépenses non importantes…

Chaque ministre se doit surveiller le travail dans son ministère et celui de ses fonctionnaires afin qu’ils respectent les lois et les règlements et ne trempent pas dans la corruption…

Aujourd’hui en cette occasion qui nous est chère, .., nous devons poursuivre notre action dans les deux champs celui de la résistance et celui la lutte contre la corruption…Pour que notre pays vive en sécurité et que ses habitants vivent en toute sérénité….

Source: Al-Manar