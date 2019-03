Les services de renseignements américains aurait dépêché en Syrie leurs drones militaires de type Q-11 Avenger, connus aussi sous l’appellation Predator C, a révélé le site russe Lenta ru, d’après la traduction du site syrien d’information Muraselon.

Selon lui, trois de ces appareils qui peuvent effectuer des missions de reconnaissance et de bombardement dans les régions protégées par les systèmes antiaériens syriens et russes ont été repérés le 11 février dernier dans l’espace aérien syrien. Ils semblaient être à la recherche des sites où ont été installés les S-300 russes, estime Lenta ru. En novembre 2018, Moscou a envoyé en Syrie une cinquantaine de ces batteries anti aériennes en riposte à la perte de l’un de ses avions, l’liouchine-21, abattu par un missile syrien qui traquait un avion israélien qui l’a pris en couverture.

« Ces drones sont actionnés au Moyen-Orient et plus spécifiquement en Syrie sous la couverture d’agences gouvernementales américaines », a indiqué le site russe.

Selon le site américain The drive qui a lui aussi affirmé que ces Q-11 sont envoyés en Syrie, ils volent à une vitesse de 640 km/heure, à une altitude de 18 km et peuvent rester 18 heures d’affilée en mission. Ils peuvent aussi bien être équipés de caméras que de radars et de missiles dirigés par laser.

Selon l’agence russe Sputnik, le mois dernier, le commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran, le général Amir Ali Hajizadeh a affirmé que l’Iran avait réussi à pirater « sept à huit » drones américains « survolant la Syrie et l’Irak au cours des dernières années, en accédant aux informations à l’aide de caméras embarquées.

