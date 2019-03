Les Etats-Unis vont retirer tout le personnel diplomatique encore présent dans leur ambassade à Caracas en raison de l’aggravation de la crise au Venezuela, a annoncé lundi le secrétaire d’Etat Mike Pompeo.

« Cette décision reflète la dégradation de la situation au Venezuela ainsi que le constat selon lequel la présence de personnel diplomatique à l’ambassade américaine est devenue une contrainte pour la politique des Etats-Unis », a tweeté M. Pompeo.

Le 23 janvier, le président vénézuélien Nicolas Maduro avait annoncé la rupture des relations diplomatiques avec les Etats-Unis, qui venaient de reconnaître l’opposant Juan Guaido président par intérim du pays, et ordonné le départ de tous les diplomates. Mais, contestant la légitimité de M. Maduro, Washington avait refusé d’obtempérer.

Le 24 janvier, le département d’Etat avait néanmoins rappelé tout le personnel américain non essentiel et les familles des diplomates, et conseillé à tous les ressortissants américains au Venezuela de quitter le pays.

Quelques heures avant son annonce du rappel de tout le personnel diplomatique américain, M. Pompeo a durement attaqué Cuba et la Russie pour le soutien qu’ils apportent au président Maduro.

Sans annoncer de nouvelles mesures contre Nicolas Maduro ou en faveur de Juan Guaido, reconnu comme président par intérim par les Etats-Unis et ses alliés, Mike Pompeo a évoqué « le rôle central de Cuba et de la Russie » pour « saper les rêves démocratiques et le bien-être des Vénézuéliens », selon ses propres termes.

Maduro appelle à la « résistance populaire »

Entre-temps, le président du Venezuela Nicolas Maduro a appelé lundi soir la population à la « résistance active » de toutes les organisations sociales après la panne électrique qui affecte le pays depuis quatre jours et qu’il a attribuée à une attaque des Etats-Unis.

« Je lance un appel à tous, groupes sociaux, pouvoir populaire, j’en appelle aux communes, aux CLAPS (comités de ravitaillement, ndlr), aux +colectivos+: l’heure de la résistance active a sonné », a lancé le président dans une allocution à la télévision nationale, au cinquième soir de la panne qui touche l’ensemble du territoire.

Les « colectivos » désignent aussi bien les groupes de citoyens qui, par quartiers, organisent des oeuvres sociales.

« L’heure de la résistance active a sonné », a insisté M. Maduro qui a appelé les organisations populaires à se coordonner et à appuyer le pouvoir.

Derrière les attaques perpétrées contre le système électrique, a-t-il expliqué, il s’agit d’une stratégie pour « désespérer » la population et réactiver les tentatives de faire entrer de force l’aide humanitaire afin de justifier une intervention militaire américaine.

Maduro a annoncé que « deux personnes ont été arrêtées en flagrant délit », sans autre précision, « alors qu’elle s’apprêtaient à commettre un attentat » contre des installations électriques.

Le gouvernement Maduro accuse les Etats-Unis et le président Donald Trump d’avoir conduit avec l’opposition une attaque « cybernétique » contre le système électrique vénézuélien, provoquant la pure panne de l’histoire du pays.

« J’espère que dans les prochaines heures et à l’aube demain nous pourrons avancer résolument » vers un retour à la normale, a encore déclaré M. Maduro.

