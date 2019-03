Pour un ex-officier de la CIA, également prix Nobel de la Paix, les Israéliens sont impliqués dans l’attaque des deux mosquées en Nouvelle-Zélande.

Robert David Steele un ex-officier de la CIA a affirmé dans un entretien avec l’agence de presse iranienne Mehr News : « Il est clair que l’attentat terroriste en Nouvelle-Zélande est un acte prémédité et monté en coopération avec des acteurs sur place. […] Les Israéliens étaient impliqués dans cet incident terroriste néo-zélandais. L’attaque du 11 septembre aussi, c’était leur travail. Idem pour l’attaque sur le navire d’espionnage américain en 1967 et l’assassinat de JF Kennedy Junior pour laisser la voie libre à Bill Clinton. »

Steele a ensuite affirmé : « C’est une situation difficile pour Trump et il est tout seul dans cette histoire. […] La communauté des renseignements américains n’effectue non seulement pas elle-même son travail qui est d’une grande importance, mais elle est en plus incapable de transmettre à Trump ce que moi, Gordon Dulf, et probablement Michael Felin, nous disons. Si nous le pouvions, nous dirions […] que l’ambassade des États unis en Israël doit être fermée à cause des actes inhumains commis par ce dernier. C’en est assez ! »

« Le conflit entre le régime israélien et les musulmans est une troisième guerre mondiale planifiée depuis longtemps. Trump reconnaît à juste titre qu’il est maintenant nécessaire de retirer les forces américaines du Moyen-Orient et de faire s’entendre les deux Coréens puis de désarmer Israël et l’Arabie saoudite d’armes nucléaires, mais tant que Kushner et Bolton travailleront à la Maison-Blanche, cette dernière demeurera aux mains de l’ennemi », a expliqué ce lauréat du prix Nobel de la Paix.

« Je prédis avec certitude que la Syrie réussira à concrétiser ses plans annoncés de reconquête du Golan, une zone occupée illégalement par Israël, comme la Palestine. Le gouvernement américain est aux mains de l’ennemi, de Pompeo, de Bolton et du roi Kushner. Actuellement, la capacité réelle de Trump à contrôler les forces qui tentent d’arrêter la guerre entre le régime sioniste et les musulmans est discutable », a affirmé aussi l’ex-officier de la CIA, Robert David Steele.

Source: PressTV