Le Yémen a accusé les États-Unis et la Grande-Bretagne de vouloir transférer les terroristes d’Al-Qaïda et de Daech d’origine occidentale vers les Yémen et plus précisément vers le port de Houdayda.

Quatre brigades de terroristes sont actuellement stationnées en Érythrée et devraient participer à de nouvelles offensives contre Houdaydad, a affirmé le ministre yéménite de l’information Dhayfallah al-Chami pour la télévision libanaise satellitaire Al-Mayadeen Tv.

Selon lui, ces terroristes jihadistes takfiristes ont été amenés depuis l’Irak et la Syrie et c’est la Turquie qui leur servirait de voie de transit à ce transfert de troupes terroristes vers le Yémen.

Selon lui, de précédents transits de terroristes daechistes visaient surtout le sud du Yémen où la « coalition » est de plus en plus harcelée par les combattants d’Ansarallah. Mais cette fois-ci, c’est le port de Houdaydah qui se trouverait dans le viseur.

« Il s’agirait entre autres de daechistes d’origine occidentale, exclus du droit de retour à leur pays d’origine et qui ont perdu la guerre en Irak et en Syrie. Considérés comme étant un danger sécuritaire, les USA et la Grande-Bretagne ont choisi le Yémen pour recycler leurs agents », a précisé le ministre yéménite. Faisant remarquer, en même temps : « Les Américains et les Britanniques font visiblement tout pour saper l’accord de Houdaydah conclu à l’origine pour transformer le port en un point passage humanitaire pour tous les Yéménites. La politique anglo-saxonne consiste à attiser le feu de conflits à Houdaydah et ainsi resserrer l’étau autour de la population civile. »

M. Chami a également accusé l’ONU d’être incapable de déterminer celui qui est derrière les tentatives d’entraver le mise en application de l’accord de Stokholm et d’oeuvrer pour semer la confusion sur l’accord, sans toutefois y arriver.

Concernant la rôle de la Russie, le ministre yéménite a estimé qu’elle tente de maintenir des relations avec tous les protagonistes de la crise yéménite et « ferme les yeux sur un certain nombre de crimes ».

Et. M. Chami de mettre en garde une nouvelle fois que « les autres pays qui collaborent avec les forces de l’agression de devenir des cibles militaires ».

Sources: Al-Mayadeen TV; Press Tv

Source: Divers