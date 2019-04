Le président Bachar al-Assad a examiné aujourd’hui avec le conseiller à la sécurité nationale de l’Irak, Faleh Al-Fayadh, les relations entre les deux pays et la nécessité de les développer dans tous les domaines au service des intérêts des deux peuples frères.

Le président al-Assad a affirmé que le renforcement des relations entre les deux pays verse dans l’intérêt des deux peuples frères pour parachever l’éradication du terroriste.

«Ce qui se passe sur les deux scènes régionale et internationale impose à la Syrie et à l’Irak de faire tout ce qui est nécessaire pour protéger leur souveraineté et leur décision autonome face aux plans d’effritement tramés par les ennemis à partir de l’étranger », a dit le président al-Assad qui a assuré que le sort de la région ne sera décidé que par ses peuples quels que soient les défis.

Pour sa part, Fayadh a fait savoir que la force de la Syrie et sa victoire sur le terrorisme est une victoire pour l’Irak et par contre tout accomplissement militaire en Irak verse aussi dans l’intérêt de la stabilité en Syrie.

Source: SANA