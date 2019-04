L’avion de combat baptisé « Kowsar » s’est envolé ce mardi 16 avril de l’aéroport Mehrabad à Téhéran, accompagné par un F-5 et un Mog-29, en vue de se préparer pour le défilé de la Journée de l’armée prévu le 18 avril.

« Kowsar » a été dévoilé l’année dernière. Quelques mois plus tard, l’Iran a lancé sa production en série.

Après les avions de combat « Azarakhch » et « Saeqeh », « Kowsar » est le troisième chasseur entièrement conçu et fabriqué par les spécialistes iraniens.

Le Kowsar est un chasseur conçu pour des missions de couverture rapprochées. Cet engin place l’Iran parmi les rares pays qui disposent de la technologie de conception et de fabrication d’avions et de chasseurs de combat. En 2017, l’Iran a dévoilé un avion d’entraînement du même nom.

Appartenant à la quatrième génération des avions de chasse, l’engin est équipé de systèmes avioniques embarqués et de systèmes de contrôle sophistiqués.

Certains de ces avions ont deux cockpits. Ils peuvent être également utilisés pour entraîner les pilotes à des étapes plus sophistiquées.

L’armée de l’air iranienne cherche à renforcer sa puissance de combat et former des pilotes, favoriser la production nationale des systèmes avioniques, des systèmes de contrôle sophistiqués et des systèmes mécaniques et hydrauliques.

Le système d’arme de l’avion est équipé d’un radar sophistiqué et multifonctionnel qui permet de mieux détecter les cibles et les menaces. Cet avion dispose également d’un système de navigation autonome de haute performance et d’un système de cartographie intelligent.

Source: PressTV