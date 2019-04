La situation se complique en Libye, sur fond de désaccords entre les acteurs régionaux et internationaux sur ce pays.

La France serait en train de livrer des armes de pointe au commandant en chef de l’Armée nationale libyenne (ANL), le maréchal Khalifa Haftar. Alors que la Turquie a envoyé des navires de guerre dans ce pays, pour vraisemblablement prêter main forte à son rival, Fayez Sarraj, le chef du gouvernement d’Union nationale (GNA), reconnu par l’Onu et soutenu par l’Italie.

Selon le journal à capitaux qataris Al-Arabi al-Jadid, c’est un diplomate libyen proche du ministère des Affaires étrangères qui a révélé que le gouvernement français a l’intention de livrer des armes de pointe au maréchal Haftar.

Il a aussi évoqué les désaccords qui vont grandissant entre Paris et Rome, assurant que les États-Unis sont mécontents de la possibilité que des armes de pointe arrivent entre les mains des parties en conflit, présentes aux alentours de Tripoli.

Le général Haftar qui contrôle l’est de la Libye, a lancé une attaque le 4 avril en direction de la ville de Tripoli, à l’ouest qui est sous le contrôle du Conseil présidentiel, reconnu par la communauté internationale.

Il est semble-t-il soutenu aussi par l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis.

En outre, relate le site en ligne de la télévision iranienne Press TV, les médias tunisiens ont assuré que les autorités tunisiennes ont bloqué depuis un ertain temps l’arrivée d’un véhicule avec une plaque d’immatriculation diplomatique libyenne transportant huit ressortissants français et avaient exigé que ces derniers déposent leurs armes.

« Ces Français sont en fait des experts militaires venus seconder les forces de Haftar pour l’attaque de Tripoli », ont rapporté les médias tunisiens.

La Turquie aussi est entrée en action dans ce pays. Elle a envoyé des bâtiments de guerre vers le littoral libyen. D’après la CNN, ils ont traversé la mer de Marmara au nord du pays et ont jeté l’ancre dans une zone à 78 milles marins de la ligne côtière libyenne.

Les navires de guerre turcs se sont déployés à Tripoli et à Misrata, indique aussi CNN.

Plus tôt le 14 avril, le porte-parole de l’ANL avait dit lors d’une conférence de presse que des vols directs ont été établis depuis la Turquie pour la ville de Misrata, et qu’un certain nombre de terroristes du Front al-Nosra qui avaient combattu en Syrie y sont entrés.

Source: Divers