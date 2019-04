Nouvelles révélations fracassantes sur le comportement prédateur de certains membres de la classe politique américaine avec les pays riches du Golfe : le gendre du président américain et son conseiller pour le Moyen-Orient Jared Kushner a fait chanter le Qatar pour lui faire payer les pertes que sa famille avait encaissées par l’acquisition du bâtiment 5th avenue 666.

Ce fait a été dévoilé dans un nouveau livre publié aux Etats-Unis, écrit par Vicky Ward et intitulé Kushner Inc.

Selon Mme Ward, ce fait remonte à l’an 2017, date à laquelle la société Kushner pour l’immobilier accusait des pertes considérables, depuis qu’elle avait été achetée en 2007, pour la somme de 1.8 milliard de dollars, lors de la hausse de l’immobilier.

Jared Kushner s’était rendu en mai 2017 au Qatar pour lui demander un don de 1 milliard de dollar. Ce que les autorités de Doha avaient refusé de lui accorder. Elles avaient fait la même chose avec son père en avril 2017.

« Les responsables qataris ont senti que Jared Kushner les menaçaient d’une façon indirecte », rapporte Mme Ward.

Et c’est ainsi que 10 jours plus tard les Etats-Unis se sont positionnés aux côtés de l’Arabie saoudite et des Emirats arabes unis, dans la crise avec le Qatar et ont soutenu l’embargo qu’ils lui ont imposé.

« Les responsables qataris ont découvert que ce qui se passait ne se limitait à un embargo et que des forces saoudiennes et émiraties s’étaient attroupées à la frontière de la presqu’ile », rapporte l’auteure de l’ouvrage, selon laquelle le département d’Etat américain avait certifié ce fait.

En fin de compte, la société canadienne Brookfiled partner, dont 9% des actions appartiennent à la caisse d’investissements qataris a participé au sauvetage de la société Kushner pour l’immobilier en signant un accord de location du bâtiment 5th avenue 666 pour 99 années. Depuis Donald Trump ne soutient plus l’embargo contre Qatar, a conclu le livre.

Traduit à partir du site Watanserb