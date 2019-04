Moins de deux semaines après la décision de Washington contre les forces armées iraniennes, et à l’occasion de la Journée nationale de l’armée, des défilés militaires et des parades aériennes ont rythmé la journée de ce jeudi au sanctuaire de l’imam Khomeini, en présence du président Hassan Rohani ainsi que de hauts commandants de l’armée iranienne et du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI).

Différents types de matériel militaire et d’armements ont participé à cette vaste parade militaire – sans doute la plus importante jamais organisée dans la région, sachant qu’elle implique à la fois la flotte aérienne et maritime et les forces terrestres iraniennes.

Côté maritime, e le sous-marin iranien Fateh et le destroyer Sahand ont sillonnéce jeudi et pour la première fois les eaux du golfe Persique à l’occasion.

A ce sujet , l’amiral Mojtaba Mohammadi, commandant de la première zone de la Marine iranienne a affirmé que « le sous-marin Fateh et le destroyer Sahand ont été mis à l’eau, l’année dernière. Ils ont rejoint la flotte navale iranienne et ont déjà participé à des exercices militaires d’envergure ».

La parade des unités maritimes iraniennes s’est accompagnée aussi d’un défilé des unités aéronavales de la Marine, dont des unités de subsurface et des unités submersibles,sur les eaux du golfe Persique.

Coté terrestre, les unités d’infanterie, les unités de l’armée de terre accompagnées de l’Armée de l’air, ont participé à cette parade sous la supervision de la base aérienne de Khatam ol-Anbiya .

De même,les effectifs du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) et des forces de la mobilisation populaire (Bassij) ont participé largement à la parade de ce jeudi dans le port stratégique de Bandar Abbas dans le sud iranien.

À la parade militaire de ce jeudi ont aussi participé les blindés BMP 2, équipés de missiles antichar Dehlaviyeh, signe que le pays est aussi prêt à des combats au sol. Le système de missile anti-char iranien, surnommé Dehlaviyeh, a été testé le 26 décembre 2014 lors de la deuxième phase d’exercices militaires majeurs portant le nom de code Mohammad Rassoulollah dans le sud du pays.Le système de guidage du missile est composé d’un guidage par laser. Le missile, qui pèse 27 kilogrammes, a une portée de 12 mm. Il utilise une ogive à deux étages pour détruire les blindés réactifs.

Messages de la part de l’armée et de la part de l’ayatollah Khamenei

Parmi les messages que comportent cette parade militaire, retenons ceux exprimés par l’amiral Mohammadi : » Des dizaines d’unités sub-subsurface et submersibles, de vedettes rapides sont impliquées dans cette parade militaire. S’il est vrai que nos forces armées émettent un message de paix et d’amitié aux nations de la région et du monde, elles se disent aussi prêtes à participer aux opérations de secours et d’assistance en cas de catastrophes naturelles. Elles veulent aussi faire comprendre aux ennemis qu’un tout petit incident suffit pour que la région devienne un enfer pour eux. Les forces armées iraniennes donneront une réponse cinglante et foudroyante à toute menace ou à tout acte hostile » avant d’ajouter: » Notre défense est dissuasive et notre mot d’ordre est d’assurer la sécurité, la paix et renforcer la coopération avec les pays de la région ».

À la veille de cette journée nationale de l’armée iranienne, le guide suprême de la Révolution islamique, l’ Ayatollah Khamenei, a reçu les hauts commandants de l’armée de la République islamique d’Iran , et a affirmé que « l’armée de la République islamique d’Iran est aujourd’hui plus croyante et plus performante que jamais » soulignant que » Tout ce qui mettrait l’ennemi en colère est bon et évitez tout ce qui pourrait renforcer le moral de l’ennemi ou l’encourager ».

Et de poursuivre : » Dans beaucoup de pays, même chez ceux qui prétendent être les défenseurs de la liberté et des droits de l’homme, les forces armées sont un instrument entre les mains des dictateurs pour réprimer les nations, comme cela est le cas, ces derniers temps, tous les samedis dans les villes françaises . Dans la logique de l’islam, du Coran et de la République islamique d’Iran, les forces armées sont « une forteresse de sécurité et de paix pour la nation ».

Et d’ajouter : » En temps de guerre, face aux agressions militaires des ennemis, les forces armées iraniennes se servent de leur expertise et de leurs expériences, consentent à de grands sacrifices pour obliger leurs adversaires à reculer. En temps de paix, ils mettent leur performance dans divers domaines au service de la nation pour assurer sa sécurité et sa tranquillité. C’est exactement pour cette raison que nos ennemis tentent de détruire la sécurité de la nation en suggérant de manière mensongère que l’agitation, l’anxiété ou le désarroi règne parmi les forces armées ».

Enfin, spn éminence a évoqué la présence régionale de l’armée iranienne et du CGRI pour contrer les complots de l’ennemi. s’interrogeant : » Que serait-il arrivé si l’armée et le CGRI n’étaient pas intervenus dans le combat contre Daech ? Dans quelle situation nos voisins et nos amis régionaux se seraient-ils trouvés ? «

