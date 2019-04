Le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah,a démenti les allégations d’un article koweitien selon lesquelles il aurait évoqué lors de réunions à huit-clos « l’évenualité d’une guerre imminente entre Israël et le Liban en Eté ».



S’exprimant à l’occasion du 34e anniversaire de la fondation de l’Imam al-Mahdi Scouts, Sayyed Hassan Nasrallah, a tenu à condamner les récentes attaques au Sri Lanka, les qualifiant de « crimes abominables, inhumains et qui n’ont aucun lien avec les messages divins des religions célestes ».

Dans le contexte de la commémoration de la naissance de l’Imam Mahdi, » qui représent la promesse divine selon toutes les religions, l’Espoir en un meilleur avenir », son éminece a pris pour exemple la lutte du peuple palestinien qui s’est armée de cet espoir : « avec cet espoir, tous les tyrans du monde ne pourront imposer leur volonté ni l’accord du siècle aux Palestiniens. Car le principe de base de la lutte des peuples contre la tyrannie est de conserver l’espoir et de refuser de se rendre et de faire confiance en leurs capacités ».

Sayyed Hassan Nasrallah a évoqué ce qui a été publié dans un journal koweïtien au sujet de la guerre avec « Israël » et a souligné que « dans son contenu cet article est faux et sa publication, un mauvais timing ».

Il a ajouté : »Je n’ai rien dit de tout ce qui a été rapporté dans un journal koweïtien sur une guerre imminente avec Israël ou encore sur l’éventualité que le premier rang de nos commandants seraeint tués à l’issue de cette guerre « , soulignant, « si vous me demandez mon avis, j’ai tendance à exclure une guerre israélienne contre le Liban pour diverses raisons(..), la première c’est que l’époque de la suprématie aérienne israélienne est révolue. »

« Certes, Israël est un ennemi par définition avide, machiavélique, et donc toutes les possibilités restent ouvertes , c’est pourquoi on ne peut pas se contenter par des analyses lancées ici et là. Ce qui se passe fait partie d’une campagne coordonnée contre nous et il existe de nombreux exemples. »

Concernant la Syrie, Sayyed Nasrallah a souligné que « la coopération sur le terrain entre les alliés en Syrie est toujours ausis importante que par le passé, il faut donc se méfier de tout ce qui est dit et écrit ».

Pour ce qui est des déclarations du secrétaire d’État américain Mike Pompeo sur l’Iran prononcés ce Lundi, Sayyed Hassan Nasrallah a estimé qu' »elles représentent une nouvelle forme de l’arrogance des USA dans le monde ».

Il a également noté que « les positions des EAU et de l’Arabie pour soutenir la politique des sanctions des USA sont honteuses », appelant « à dénoncer les postions de ces deux pays dans le monde arabo-musulman: leur occupation du Bahrein, leur ingérence au Soudan, en Libye, en Algérie, au Yémen.. vers où entrainent- t- ils notre région? » ..

M. Nasrallah a constaté que « les peuples du monde sont appelés à rejeter les politiques américaines contre l’Iran, contre la Palestine, contre le Yémen et contre d’autres pays ».

Il a conclu que « cet État tyrannique, qui ne reconnaît pas les institutions internationales, ni le droit international, doit devenir le premier ennemi dans notre culture ».

Source: Al-Manar