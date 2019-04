Pyongyang n’est pas allé par quatre chemins pour conditionner la reprise des sommets bilatéraux avec Washington.

Elle a demandé aux États-Unis de se débarrasser de Mike Pompeo, qualifié officiellement de personnage immature et très peu prudent et de mettre à sa place une personne mature et sage.

De plus, Pyongyang a réitéré son refus de traiter avec des “illuminés” comme Bolton en raison de son aveuglément idéologique jugé comme extrémiste et irrationnel.

En attendant ces changements dans la composition de la délégation US, la Corée du Nord a réactivé 80 % de ses capacités nucléaires et balistiques et procédé à deux essais impliquant un engin balistique tactique et un nouveau missile de croisière propulsé par un statoréacteur.

Le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-Un se sont rencontrés à deux reprises à Singapour et à Hanoï et prévoient un troisième sommet dans les délais les plus brefs. Cependant l’attitude jugée arrogante et immature de certains membres de l’administration Trump a fait échouer la moindre avancée dans les négociations visant à instaurer une paix durable dans la péninsule coréenne.

Source : Strategika