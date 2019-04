La stabilité de l’Autorité palestinienne est menacée par « des défis financiers et politiques sans précédent », selon un rapport publié jeudi par l’ONU.

Le rapport indique que malgré une période de calme relatif et temporaire entre Israël et les Palestiniens depuis la fin du mois de mars, l’émergence d’une crise financière majeure et la hausse de besoins humanitaires, ainsi que l’absence de règlement négocié « menacent la stabilité de la Cisjordanie et la survie même de l’effort de construction d’un État palestinien ».

Israël a annoncé en février qu’il gèlerait chaque mois environ 10 millions de dollars.

La somme soustraite correspond, selon le gouvernement israélien, au montant des allocations versées par l’Autorité aux familles de détenus et des martyrs palestiniens.

En réponse, l’Autorité palestinienne a déclaré qu’elle renonçait à l’intégralité de son transfert mensuel d’impôt mensuel en provenance des autorités d’occupation pour protester contre cette réduction.

Cette somme représente pourtant environ deux tiers du budget du gouvernement palestinien.

Ceci porte un coup dur aux finances de l’Autorité palestinienne déjà affaiblie par la récente réduction de plus de 200 millions de dollars de l’aide américaine.

L’ONU a indiqué qu’à la suite de ces coupes, l’Autorité palestinienne avait été contrainte d’introduire des mesures d’austérité, dont l’impact pourrait prendre des années avant de s’inverser.

La combinaison de ces facteurs a engendré des « défis financiers et politiques sans précédent » pour l’Autorité palestinienne, comme le souligne le rapport, et conduit à une réduction importante des salaires des employés du gouvernement.

