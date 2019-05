Un Palestinien est tombé en martyr et une trentaine d’autres, dont quatre enfants et secouristes, ont été blessés lors de l’assaut des forces de l’occupation israélienne contre la Marche du retour du vendredi 10 mai dans la bande de Gaza.

À l’appel du Comité national pour la Marche du grand retour et la levée du blocus, des milliers de Palestiniens ont organisé, comme chaque vendredi depuis le 30 mars 2018, la Marche du grand retour.

Les militaires d’occupation ont fait usage de balles réelles et en caoutchouc et de gaz lacrymogène, contre les manifestants, tuant et en blessant une trentaine d’eux.

Le mot d’ordre de la marche de vendredi était : « Tous ensemble, nous faisons face au Deal du siècle de Trump ».

Le Comité national pour la Marche du grand retour et la levée du blocus a souligné que cette marche se tiendrait tous les vendredis tant que les revendications des Palestiniens restent ignorés.

Source: Avec PressTV