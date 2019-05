L’armée yéménite et les forces populaires d’Ansarullah ont mené des opérations dans la province d’al-Jawf, au cours desquelles plus de 20 mercenaires de la coalition saoudienne ont été tués et blessés. Les chars et autres équipements militaires de ces derniers ont également été détruits pour l’occasion. Les mercenaires présents sur la base d’al-Sawiqa, dans la province d’al-Jawf, avaient été pris pour cible avec des missiles Katioucha.

Dans le Sud saoudien, à Assir, des drones yéménites ont été lancés sur une quinzaine de bases saoudiennes, notamment à Jabal al-Majaz. Un rassemblement de l’armée saoudienne a aussi été ciblé par un Zelzal-2 au point de passage d’al-Thawak. Lors de cette dernière attaque, un grand nombre d’agresseurs ont été tués, tandis que beaucoup d’autres ont été blessés.

Dans la province yéménite de Hodeïda (ouest), l’armée et Ansarullah ont mis en œuvre un plan prévoyant un nouvel arrangement militaire pour les ports de Hodeïda, d’al-Salif et de Ras Issa. La mise en application de l’accord de Stockholm via ce plan, à un moment où les forces yéménites sont plus puissantes que jamais dans ce port de Hodeïda, a surpris les agresseurs.

Et puis à Hajjah au nord, 2 missiles Zelzal se sont abattus, dimanche 12 mai, sur les attroupements des mercenaires. Un pick-up militaire a été détruit tuant et blessant les soldats à bord.

Sources: PressTV + AlMasirah