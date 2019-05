Dans un article intitulé « Ansarullah, puissance émergente dans la région », Nasser Qandil, analyste et rédacteur en chef du journal libanais Al-Bina, a considéré l’expérience de la résistance, l’intelligence stratégique et la créativité tactique d’Ansarullah comme un phénomène unique dans son genre.

Dans l’introduction de cet article, il est écrit : « Le mouvement yéménite Ansarallah établit de nouveaux rapports de force dans la région du golfe Persique, en tant que nouvelle puissance qui est en train d’apparaître alors que les puissances traditionnelles sont en déclin dans cette région. »

« Tout comme le Hezbollah libanais, qui a mis en place une force de dissuasion contre Israël, Ansarullah a fait de même avec l’Arabie saoudite », poursuit Nasser Qandil.

« Ansarullah, dont les opérations influencent les marchés mondiaux, est une puissance régionale. Pour réduire cette influence, il faut trouver des ententes politiques. Il est suffisant, pour prouver le caractère incontournable d’Ansarullah, de dire que toute confrontation avec ce mouvement porte atteinte aux marchéx mondiaux, ce que le monde est incapable de supporter », a ajouté Al-Binaa.

« Ansarullah est monté en puissance dans des conditions géographiques similaires à celles de la bande de Gaza, qui est soumise à un blocus aérien, maritime et terrestre. L’Arabie saoudite a elle aussi imposé un blocus strict au Yémen, des conditions extrêmes qui ont amené Ansarullah à se doter d’une capacité balistique sophistiquée », a poursuivi le quotidien libanais.

« Les drones d’Ansarullah constituent à eux seuls une force aérienne réelle au Yémen. Ils peuvent lancer des frappes sur n’importe quelle cible. Ces drones sont capables d’échapper aux radars des États-Unis, déployés au Yémen et dans le golfe Persique. Tout comme les pays et les mouvements de résistance les plus aguerris, Ansarullah est capable de réaliser des avancées stratégiques », a précisé Qandil.

Toujours selon Qandil, un chef de la Résistance islamique au Liban lui aurait confié : « Ansarullah au Yémen nous surprend toujours. Les leaders de la Résistance présenteront à l’avenir Ansarullah comme un exemple de patience et de confiance en soi pour remporter la victoire. Certes les étapes difficiles ont été surmontées et nous devons assister bientôt à un grand changement. »

Source: Avec Press Tv