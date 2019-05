Quelques heures après la libération pour la deuxième fois de la ville stratégique de « Kafar Naboudeh » à Hama, les hélicoptères de l’armée syrienne ont largué des tracts sur les villages de la province d’Idlib, appelant les habitants à évacuer les villages. Une grande bataille s’annonce contre la ville d’Idlib alors que la Turquie et les États-Unis arment massivement les terroristes d’al-Qaïda et vont de contre-offensive en contre-offensive contre les positions syriennes.

Des sources proches des groupes terroristes ont fait part de l’arrivée de nouveaux renforts de l’armée turque dans le nord-ouest de la Syrie. Ces sources ont également révélé que la Turquie a fourni de nouvelles armes, surtout des missiles TOW aux terroristes du Parti al-Turkistani qui constituent désormais le gros des bataillons de la Turquie face à l’armée syrienne et ses alliés.

Selon ces mêmes sources, le convoi militaire turc est arrivé dans la nuit de 26 à 27 mai dans le nord de Hama à proximité de Jabal Zawiya dans la province d’Idleb, contrôlé par les groupes terroristes.

Ce convoi est composé de dizaines de véhicules militaires, de lance-missile Grad et de missiles téléguidés antichars TOW. Une première contre-offensive des terroristes a été lancée cette nuit quelques heures après la reprise de Kfar Naboudeh. Menés par Hayat Tahrir Al-Cham, les terroristes, composés essentiellement des membres du Parti al-Turkistani ont pris d’assaut les positions de l’armée syrienne sur le flanc est de Kafr Naboudeh. Une bataille féroce a lieu peu après que les terroristes eurent tenté de se rapprocher de la ville.

Les batteries de missiles terroristes ont intensément pilonné les positions de l’armée. Selon les observateurs, il y a désormais une vraie bataille terrestre entre l’armée syrienne d’une part et l’armée turque de l’autre dont les officiers pilotent les terroristes qaïdistes.

La contre-offensive a été puissamment repoussée par les forces du Tigre, n’empêche que tant que les terroristes contrôleront Tal-Sakher, l’armée syrienne ne saura sécuriser Kfar Naboudeh et les banlieues. Le cap sera mis ensuite sur la reprise des montagnes stratégiques Chachabo afin de sécuriser Qal’At al Madiq dans la campagne du nord-ouest du gouvernorat de Hama.

Le 25 mai au soir, les supplétifs de l’armée turque ont lancé une violente offensive contre l’aéroport militaire de Hama au moyen de missiles. La DCA syrienne en a intercepté plusieurs. C’était la 4ème frappe aux missiles contre l’aéroport stratégique de Hama situé dans le nord-ouest syrien.

Pour les observateurs militaires, la guerre à Idlib est entrée dans une phase très délicate, quelque 10 protagonistes étant présents. Aux côtés de la Turquie, se battent contre l’État syrien et ses alliés, les USA, l’OTAN et Israël par terroristes fréristes et qaïdistes interposés. Ceci dit, Damas et ses alliés sont déterminés à libérer chaque parcelle de la province de Hama, puis celle et se diriger droit vers le panier à crabe, la ville d’Idlib en soi.

Source: Avec Press Tv