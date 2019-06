Dans le contexte de flambée des tensions entre l’Iran et les États-Unis, Téhéran a publié une nouvelle vidéo du lancement d’un missile depuis un bunker secret.

La vidéo présente un bunker de stockage de missiles; situé dans un lieu non divulgué, la préparation avant le lancement puis le tir d’un missile Qiam-1. Celui-ci est en service depuis 2010 et aurait une portée opérationnelle d’environ 750 km.

La vidéo a été publiée discrètement la semaine dernière et n’a attiré l’attention que vendredi 31 mai.

Les séquences montrent un long et vaste tunnel regorgeant de missiles. L’entrée de la zone de stockage est protégée par une lourde porte anti-déflagration. Des militaires préparent ensuite le lancement. Les dernières secondes de la vidéo le montrent brièvement, bien qu’il soit assez difficile de dire si ce lancement se déroule réellement au même endroit.

Les tensions américano-iraniennes sont montées d’un cran suite à la décision des États-Unis de classer les Gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste. Le Conseil suprême iranien de sécurité nationale a à son tour qualifié le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) d’organisation terroriste et les États-Unis d’«État sponsor du terrorisme».

Source: Avec Sputnik