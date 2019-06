Le ministre chinois de la Défense, Wei Fenghe, a déclaré qu’une guerre avec les États-Unis serait un désastre pour le monde entier tout en avertissant Washington de ne pas se mêler des différends « sécuritaires » qui l’opposent à Taïwan ou à ses autres voisins en mer de Chine méridionale.

C’est la première fois que le ministre chinois de la Défense lance une telle mise en garde contre les Etats-Unis dont les navires s’apprêtent à traverser le détroit de Taïwan qui sépare l’île de la Chine continentale.

S’exprimant ce dimanche 2 juin, lors de Shangri-La Dialogue à Singapour, sommet pour la défense asiatique, le ministre chinois de la Défense, Wei Fenghe, a déclaré que la Chine « lutterait jusqu’au bout ». « Si quiconque tentait de séparer la Chine de Taïwan, pays considéré par Pékin comme un territoire sacré, doit être confronté militairement « , a-t-il martelé.

Le ministre chinois de la Défense a qualifié de légitimes les opérations militaires de Pékin en Asie qui en dépit de leurs objectifs purement défensifs n’hésiterait pas à contrer toute attaque contre les intérêts de Pékin.

« La Chine n’attaquera que si nous sommes attaqués », a déclaré Wei Fenghe, avertissant que tout affrontement entre la Chine et les États-Unis aurait des conséquences désastreuses.

« Aucune tentative de scission de la Chine ne réussira. Toute ingérence dans la question de Taïwan est vouée à l’échec », a mis en garde Wei, vêtu de son uniforme de général de l’Armée de libération du peuple.

« Si quelqu’un ose séparer Taïwan de la Chine, l’armée chinoise n’a d’autre choix que de se battre à tout prix … Les États-Unis sont indivisibles, de même que la Chine. La Chine doit être réunifiée et le sera».

Le secrétaire américain à la Défense par intérim, Patrick Shanahan a pour sa part lancé que les États-Unis n’agiraient plus avec prudence par rapport au comportement de la Chine en Asie.

« Les deux parties se rendent compte qu’un conflit ou une guerre apporterait un désastre aux deux pays et au monde », a-t-il prévenu.

Les États-Unis, comme la plupart des pays, n’ont pas de liens formels avec Taïwan, mais constituent leur principal soutien et leur principale source d’armes.

Les liens entre la Chine et les États-Unis sont de plus en plus tendus à cause d’une guerre commerciale acharnée, du soutien des États-Unis à Taïwan et de la position militaire musclée de la Chine dans la mer de Chine méridionale où les États-Unis effectuent des patrouilles sous prétexte de liberté de navigation.

Source: Press TV