Un nouvel armement iranien qui devrait faire parler de lui a été présenté pour la première fois ce dimanche 9 juin : baptisé Khordad-15, c’est un système de défense aérienne. Plus est-il, il a été fabriqué par des experts et des scientifiques iraniens du ministère de la Défense et des forces armées iraniennes. Il ressemble un peu aux S-300 russes.

Selon l’agence de presse iranienne Irna, le ministre iranien de la Défense le brigadier Amir Hatmi a passé en revue ses caractéristiques: « ce système peut détecter des cibles telles que des avions de combat et des avions d’attaque, à une distance de 150 km et de 120 km. Il peut aussi dévoiler l’emplacement de cibles cachées à une distance de 85 kilomètres, les affronter et les détruire à 45 kilomètres ».

Toujours selon Irna, le brigadier Hatmi a estimé que l’autre caractéristique de ce système est ses capacités de ciblage. Le Khordad-15 étant « capable de détecter et de suivre 6 cibles simultanément, ainsi que de lancer et de détruire 6 cibles ».

Il s’est aussi arrêté sur la grande mobilité de ce système capable de se préparer à la guerre et d’entrer en opération en moins de 5 minutes. « Il est équipé d’un radar ayant la possibilité d’affrontement simultané contre plusieurs cibles et disposant de plates-formes de lancement indépendantes que lesquels peuvent être utilisés des missiles Sayyad-3 », écrit-il

Toujours selon le ministre et général iranien, le système peut engager un combat efficace contre des objectifs aériens dotés de capacités offensives élevées, telles que des avions de reconnaissance, des bombardiers et des chasseurs tactiques, et qu’il est capable de détruire des objectifs de type Cruz s’ils se trouvent dans son champ d’action.

L’efficacité élevée des niveaux de contrôle, la planification des opérations, la grande mobilité et le court temps de réaction, font aussi partie des autres caractéristiques de ce système, lui permettant de s’engager dans un conflit opérationnelle sur une large étendue (avec des cibles comprises entre 27 et 150 km de hauteur, et une distance allant de 7 à 75 km.

A noter que cette cérémonie de dévoilement et la livraison du système de défense aérienne « 15 Khordad » aux forces de défense aérienne de l’armée iranienne a eu lieu aussi en présence du commandant des forces de défense aérienne de l’armée iranienne, le brigadier Ali Reza Sabahi.

Elle a coïncidé avec l’anniversaire du départ de l’Imam Khomeiny (4 juin 1989) et le soulèvement de « Khordad 15 » (5 juin 1963).