L’annonce du premier vol du drone russe dernier cri Okhotnik (Chasseur) n’est pas passée inaperçue aux États-Unis. Les caractéristiques de l’aéronef ont été évoquées par la revue Popular Mecanics.

La revue signale que de l’avis des experts, l’Okhotnik est conçu pour agir comme un bombardier sans pilote, fournissant des bombes à guidage de précision à de grande distance et que sa conception furtive lui permettra de franchir les lignes de défense anti-aérienne.

«Le drone furtif effectuera des missions dangereuses contre des cibles fortement défendues», indique la revue.

Popular Mechanics ajoute que, développé par l’avionneur Sukhoi, l’Okhotnik a une forme d’aile volante sans fuselage et sans stabilisateurs horizontaux ni verticaux.

Pour la première fois il a été dévoilé en janvier 2019 dans l’usine d’aviation Tchkalov de Novossibirsk.

Le premier vol du drone est prévu en juillet ou en août 2019. Des spécialistes russes ont prévenu que celui-ci ne durera que quelques dizaines de minutes au maximum.

L’Okhotnik pèse environ 20 tonnes, soit un peu plus que le chasseur bimoteur multifonctions Su-35. En l’absence d’un poste de pilotage et des fonctions de survie nécessaires au maintien d’un pilote humain, il sera probablement doté d’une grande baie d’armes interne et de réservoirs de carburant. Cela lui permettrait de frapper des cibles lointaines, peut-être en bombardant les défenses anti-aériennes de l’ennemi pour que les avions avec pilote puissent passer à travers.

