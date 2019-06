Dans les médias israéliens qui veillent à révéler régulièrement et d’une façon calculée les dessous des relations entre Tel Aviv et certaines capitales arabes, notamment celles qui ont ces deux dernières décennies normalisé avant de conclure des accords, une précaution revient le plus souvent : C’est la peur des dangers qui pourraient venir des voisins arabes ou musulmans qui constitue la cause de ce rapprochement avec une entité usurpatrice qui mérite de l’aversion plus que tout autre.

Ainsi, selon le chroniqueur du journal israélien Maariv, Yossi Melman, les Emirats arabes unis, et plus précisément Abu Dhabi, ont choisi de se rapprocher d’Israël pour la simple raison qu’ils ont peur de l’Iran et des Frères musulmans !

La particularité de cette tendance est qu’elle se veut être présentée comme étant une réaction et non comme un choix initial. Répondant à un soi-disant danger d’une partie tierce, elle serait donc justifiée et légitime devant l’opinion publique. Même si dans les deux cas, iranien et Frères musulmans, la dangerosité n’est pas avérée et ne nécessite pas ce retournement envers une entité qui possède toutes les caractéristiques de l’ennemie.

Il en découle de cette perception que l’essentiel des liens se situe dans les domaines militaires et sécuritaires.

Ainsi, et selon le Maariv, qui a récemment révélé les dessous des liens entre Israël et Abu Dhabi, les toutes premières esquisses ont été opérées par le biais de contrats d’armements et d’appareils à des fins de renseignements.

Depuis plus de deux décennies, et dans la plus grande clandestinité, le prince héritier d’Abu Dhabi Mohamad ben Zayed poursuit l’achat d’armements d’Israël pour des milliards de dollars.

Plusieurs sociétés israéliennes du consortium des industries militaires en ont profité amplement : Elbeit pour les systèmes armés , Cyber et son programme Pegasus qui permet aux renseignements émiratis d’infiltrer et d’espionner les portables des opposants au régime pour en soutirer des informations, Verint qui vent un arsenal des renseignements dont surtout les techniques d’écoute, Logic qui a été la première à avoir tissé des liens avec cet émirat en lui fournissant l’arsenal sécuritaire nécessaire destiné à sécuriser les frontières et les gisements de pétrole, ainsi que des conseils sécuritaires.

Et des dizaines de généraux dans l’armée et les renseignements israéliens aussi! Ils ont contribué à la gestion des activités de ces sociétés à Abu Dhabi, où ils étaient installés dans de luxueuses villas.

Durant cette même époque de liens clandestins dangereux entre Tel Aviv et Abu Dhabi, il y a eu trois offensives meurtrières contre la bande de Gaza.

Lorsque les bombes israéliennes pleuvaient sur les têtes des Palestiniens, c’est Abu Dhabi qui payait leur facture!

Source: Divers