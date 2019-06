L’unité balistique de l’armée yéménite et d’Ansarullah a frappé par un missile de croisière l’aéroport international d’Abha, situé dans la province d’Asir, au sud-ouest de l’Arabie saoudite. Cette attaque intervient, à peine quelques heures après que le porte-parole d’Ansarullah a affirmé prendre pour cible les aéroports saoudiens si le blocus continue à être maintenu sur l’aéroport de Sanaa.

Les forces yéménites ont pris depuis mi mai une posture particulièrement offensive dans leurs combats contre la coalition saoudienne qui mène depuis 2015 une guerre sans merci contre le Yémen.

Abha est une province particulièrement stratégique puisqu’elle donne accès à Taïf et des localités situées au cœur du territoire saoudien. Cette province et son point de passage stratégique Alab sont contrôlés à 50 % par les combattants de l’armée et d’Ansarullah.

Le tir contre l’aéroport d’Abha a été largement censuré par les médias saoudiens. La télévision yéménite AlMasirah évoque un tir de haute précision et ayant atteint sa cible. Suite à cette attaque, les vols de l’aéroport ont été suspendus.

Mardi 11 juin, deux drones de combat Qasef 2-K ont visé la base militaire du roi Khaled dans la province d’Asir d’où décollent les chasseurs bombardiers frappant les villes yéménites.

Le porte-parole des forces armées yéménites avait déjà averti mardi les Saoudiens et les Émiratis « de s’éloigner des centres et installations militaires ainsi que des infrastructures vitales ».

Le général de brigade Yahya Sarii a souligné que « notre banque de données sur nos cibles en Arabie saoudite et aux Émirats se développe de jour en jour ». Il a également affirmé que les forces armées yéménites étaient capables de mener des opérations simultanées en vertu des options existantes.

Sarii a alors conseillé aux régimes de Riyad et d’Abou Dhabi de mettre fin à la guerre contre le Yémen ou d’attendre des « surprises » s’ils poursuivaient leur agression contre le pays.

Trois missiles Zelzal-1 tirés à Asir

Parallèlement au tir de missile de croisière, l’unité balistique de l’armée et d’Ansarullah a tiré, mardi soir, trois missiles de type Zelzal-1 en direction des bases saoudiennes, toujours dans la province d’Asir. D’après des sources yéménites, ces trois missiles ont été simultanément tirés sur des cibles précises dans la région d’Abwab Al-Hadid où un nombre de militaires saoudiens ont été tués ou blessés. Cette simultanéité renforce l’hypothèse selon laquelle la Résistance yéménite s’apprête à dévoiler son système de défense antiaérienne et antimissile.

Au sol, les opérations des combattants d’Ansarullah ne s’arrêtent pas. L’unité de snipers de l’armée et d’Ansarullah a réussi aussi mardi à abattre 8 miliciens pro-Riyad au point de passage stratégique d’Alab. Ce genre d’attaque facilite l’avancée au sol des forces yéménites.

Le média de guerre des forces yéménites a rapporté que les snipers yéménites avaient tué, au cours de ces dernières heures, 15 mercenaires et 2 soldats saoudiens à Jizane et Najrane.

L’Arabie saoudite et plusieurs de ses alliés régionaux ont lancé une campagne dévastatrice contre le Yémen en mars 2015 dans le but de ramener au pouvoir le gouvernement du président démissionnaire yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi et d’éliminer le mouvement Ansarullah.

Source: Avec PressTV