Le chef de la société de transport maritime Japonais a avancé une version tout-à-fait contraire de celle véhiculée par les Etats-Unis concernant l’attaque contre les deux pétroliers dans le golfe d’Oman, perpétrée le jeudi 13 juin.

Alors que Washington argue qu’ils ont été visés par des torpilles, Yutaka Katada assure pour sa part que ce sont deux objets volants qui ont endommagé le pétrolier japonais Kokuka Courgeous.

Lors d’une conférence de presse, le Président de la compagnie de transport maritime japonaise Kokuka Sangyo a raconté ce qui s’était passé : «Après que les membres de l’équipage du pétrolier Kokuka Courgeous ont été évacués, le pétrolier en question a pris le large en direction du port Khor Fakkan aux côtés des Émirats arabes unis… Ils ont alors vu un objet volant qui s’était approché du pétrolier… Par la suirte, ils ont vu un trou dans le pétrolier. Plus tard certains membres de l’équipage ont assisté à une deuxième attaque ».

Selon le président de la compagnie maritime japonaise, il n’y a aucune possibilité pour que le pétrolier transportant 25.000 tonnes de méthanol ait été endommagé par une torpille.

Ses déclarations sont, selon Associated Press, en contradiction avec les accusations portées par Washington contre Téhéran sur la version des torpilles.

Pour étayer leurs assertions, les Américains ont prétendu que les forces iraniennes avaient retiré une mine non explosée et qui avait accrochée au préalable sur le pétrolier. Publiant une vidéo pas trop « visionnable » qui montre un bateau de la marine iranienne à proximité d’un grand bateau, indique Press TV.

Version de l’AFP

Selon l’AFP, la video est à faible resolution. Publiée par le Commandement central américain, elle est interprétée par lui comme étant l’accostage d’un des tankers attaqués, le Kokuka Courageous, par une vedette des Gardiens de la Révolution, dont l’équipage retirerait une mine non explosée de la coque.

Sur la vidéo, décrit l’AFP, la vedette, avec à son bord entre huit et dix personnes apparemment vêtus de gilets de sauvetage, apparait accoster près d’un pétrolier. Les premières images montrent une personne se tenant debout à l’avant de la vedette qui semble retirer de la coque un objet de couleur claire, légèrement plus grand qu’une grande assiette.

Un autre plan, légèrement zoomé, montre la vedette, longue de 10 à 15 mètres (30 à 50 pieds), qui s’éloigne du gros navire. Avant, un autre plan apparaît montrer une mitrailleuse sur le petit bateau.

Selon l’AFP, sur deux plans, les détails du navire semblent correspondre à ceux retrouvés dans des images d’archives de l’AFP du Kokuka Courageous.

Le Commandement central américain n’a pas donné de détails sur les circonstances dans lesquelles les images avaient été tournées mais il semble qu’elles aient été prises depuis les airs.

Réserves des analystes

Interrogé par l’AFP, l’analyste Ali Ansari, expert du Moyen-Orient à l’université de Saint-Andrews en Ecosse, met en garde contre des conclusions hâtives sur cette vidéo.

« Les conséquences peuvent être importantes donc on ne devrait pas se dépêcher à tirer des conclusions », a-t-il dit.

Jean-Pierre Maulnay, directeur adjoint de l’Institut de relations internationales et stratégiques à Paris, estime que la vidéo est « inexploitable ».

Selon lui, les personnes à bord du bateau semblent retirer quelque chose de la coque du navire mais « nous ne savons pas ce que c’est ».

Mais le président américain Donald Trump a affirmé vendredi que les attaques étaient « signées » de l’Iran, s’appuyant sur la vidéo.

« Vous avez vu le bateau de nuit, retirant la mine », a-t-il dit. Centcom a indiqué que la vidéo avait été prise à 16h10 heure locale.

Le 13 juin, deux pétroliers ont été la cible d’attaque d’origine indéterminée en mer d’Oman, en plein golfe Persique.

Le premier, le norvégien Front Altair, chargé d’une cargaison d’essence depuis le port qatari d’al-Ruwais, a pris feu lorsqu’il se rendait au sud du port de Jask. Ses 23 marins, dont 11 Russes, 11 Philippins et un ressortissant géorgien ont été sauvés par les forces iraniennes et transférés au port de Jask dans le sud de l’Iran.

Les membres d’équipage du deuxième, le japonais qui était chargé de méthanol depuis l’Arabie saoudite ont été secourus par un navire néerlandais.

Sources: Press TV, AFP