Une base militaire américaine en Irak a été attaquée le lundi 17 juin mais aucun groupe n’a encore revendiqué l’attaque qui n’a fait ni victime ni dégât.

Trois roquettes auraient atteint cette base militaire située au nord de Bagdad, indique un communiqué de l’armée irakienne qui n’a pas fourni plus de détails.

Une source militaire avait déclaré plus tôt que deux obus de mortier avaient été tirés sur la section irakienne de la vaste base Taji, située à environ 30 km au nord de Bagdad précisant qu’un 3ème obus était tombé à l’extérieur de la base. La source a précisé que des sirènes avaient retenti dans la section américaine de la base lors de l’incident.

Selon le site en ligne de la télévision iranienne Press TV, ce communiqué est publié alors qu’il a été question cette semaine à deux reprises de tirs séparés de roquettes contre l’ambassade US à Bagdad ainsi que contre une base également américaine à Balad.

L’information sur une attaque contre la base US à Balad avait été diffusée par l’agence Associated Press sans que les sources officielles irakiennes ne la confirment. Selon l’AP , citant un effectif de sécurité irakien qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat, des conseillers militaires américains seraient stationnés sur la base aérienne de Balad.

Le secrétaire général de l’armée de Badr, principale composante des Hachd al-Chaabi, a réagi aux supposées attaques visant les bases américaines en Irak.

Dans un communiqué, Hadi al-Améri met en garde contre les « tentatives destinées à porter atteinte à la sécurité irakienne » tout en affirmant qu' »toute nouvelle guerre ne portera que de l’eau au moulin du régime israélien ». « Les Hachd sont parfaitement conscients de leur devoir national, religieux et historique qui consiste à préserver l’Irak de toute violence guerrière dans la région. Cependant, que les agresseurs le sachent, s’il y a une guerre, ce seront eux qui y brûleront les doigts d’abord « .

En outre, l’Alliance Fatah s’est dit préoccupée par les récents événements dans la Zone verte, sur la base aérienne de Balad et dans la localité d’al-Jadriya, à Bagdad.

D’après Press Tv, depuis que l’opinion publique irakienne exige le retrait des militaires américains d’Irak, les attaques terroristes se multiplient à travers l’Irak. Il y a une dizaine de jours deux explosions terroristes ont frappé la province de Salaheddin provoquant la mort de deux personnes. Cette résurgence terroriste coïncide étrangement avec l’extension des opérations des forces armées irakiennes pour démanteler les cellules de Daech.