Préoccupée par la dernière décision des Etats-Unis de dépêcher un millier de militaires au Moyen-Orient, la Chine leur a demandé de changer leur politique.

« Les États-Unis devraient changer leur pratique de pression maximale (…) Non seulement cela ne permettra pas de résoudre le problème, mais cela aggravera la crise », a déclaré devant la presse le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, interrogé sur les renforts américains en présence de son homologue syrien Walid al-Mouallem en visite à Pékin.

Il a auparavant appelé « toutes les parties à garder la tête froide (…) et à ne pas ouvrir une boite de Pandore »

S’adressant à l’Iran au sujet de sa décision de franchir une limite prévue sur l’accord nucléaire, le ministre chinois lui a demandé de prendre ses décisions avec précaution.

Il ne doit pas abandonner cet accord à la légère, a mis en garde Wang Yi lors d’une conférence de presse.

Pour sa part, le ministre syrien des AE a fait part du souhait de Damas de prendre part activement à l’initiative « la Ceinture et la Route » et de poursuivre ses bonnes relations avec Pékin jusqu’à atteindre un niveau de relations stratégiques entre les deux pays.

Lors de sa rencontre avec le vice-président chinois, Wang Qishan, le ministre syrien des Affaires étrangères a remercié Pékin pour son soutien au gouvernement et ses aides humanitaires au peuple syrien.

« Le développement des relations avec la Chine est la priorité diplomatique de Damas qui attache une importance particulière à ses relations avec Pékin et dans tous les domaines », a affirmé Mouallem lors d’un point de presse conjoint avec son homologue chinois. Il a fait savoir que la Syrie et la Chine se tiennent aujourd’hui dans le même camp face aux sanctions économiques imposées par les États-Unis aux peuples des deux pays.

M. Moualem a réitéré la nécessité pour la communauté internationale de faire face au « terrorisme économique » mené par les États-Unis contre la Syrie, la Chine, l’Iran, le Venezuela et bien d’autres pays au monde.

Les deux hommes ont aussi parlé de la reconstruction de la Syrie. Le ministre syrien des AE a rappelé aussi concernant la reconstruction de la Syrie que la priorité irait à ceux qui avaient lutté contre les terroristes, aux côtés de Damas.

« Tous les militaires étrangers, déployés illégalement en Syrie, doivent se retirer dans les plus brefs délais », a-t-il martelé.

Mettant en garde la Turquie, le ministre syrien l’a avertie que la Syrie ne souhaite guère entrer dans une confrontation militaire avec elle.

Concernant la province d’Idleb, occupée par les milices jihadistes takfiristes soutenues par Ankara, il a souligné qu’elle restera à jamais syrienne et que Damas éliminera tous les groupes terroristes qui s’y trouvent.

A cet égard, le ministre chinois de AE a réaffirmé son plein soutien au pouvoir syrien dans sa lutte contre les groupes terroristes.

A Idleb, des milliers de terroristes jihadistes takfiristes d’origine chinoise se battent avec férocité contre l’armée syrienne et ses alliés.

Basés dans le village Zanbaki sur les frontières avec la Turquie, ces qaïdistes qui parlent turc et pas chinois sont engagés dans ces combats à titre de supplétifs de l’armée turque. Ils font partie des mercenaires les plus coriaces.

Sources : AFP ; Press TV.