Au lendemain de frappes meurtrières israéliennes qui ont fait des morts parmi les civils, la Syrie a porté plainte auprès de l’ONU contre Israël l’accusant de «terrorisme d’État».

«Les autorités israéliennes pratiquent de plus en plus le terrorisme d’État. La dernière agression odieuse s’inscrit dans le cadre des tentatives constantes d’Israël de prolonger la crise en Syrie», a indiqué le ministère syrien des Affaires étrangères dans un communiqué cité par Sana.

Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, au moins quatre personnes, dont un bébé d’un mois, ont été tuées lors des raids israéliens aux environs de Damas, tandis que 21 autres ont été blessées, a indiqué la télévision d’État syrienne.

Selon une source militaire de Sputnik, l’attaque a été menée par l’aviation israélienne.

Une autre source à l’aéroport international de Beyrouth a aussi déclaré que l’attaque avait été menée par des avions israéliens depuis l’espace aérien libanais.

Selon l’agence de presse Fars News, le commandement central de l’armée libanaise a annoncé dans un communiqué que depuis dimanche, neuf chasseurs et quatre avions de reconnaissance israéliens étaient entrés dans le ciel du Liban et avaient violé l’espace aérien libanais. Tous les vols se sont effectués dans des régions du sud libanais, dont Bekaa, Riyaq, Baalbek et le secteur occidental de Saïda.

La semaine dernière aussi, l’armée libanaise a annoncé que le régime israélien avait violé 17 fois les espaces aérien et maritime du Liban.

