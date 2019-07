L’armée yéménite et Ansarullah ont inauguré, le dimanche 7 juillet, une exposition militaire au cours de laquelle, ils ont dévoilé un nouveau missile téléguidé Qods 1, les drones Sammad 1 et 3 ainsi que le drone Qassef K2.

C’est la première fois que le drone Sammad 3 et le missile Qods 1 ont été révélés au grand public, en présence du président du Conseil politique suprême du Yémen, Mahdi Mashat.

En août dernier, l’armée yéménite avait pour la première fois ciblé un aéroport d’Abou Dhabi avec un drone Samad 3. À l’époque, aucune information n’a circulé sur l’ogive du missile tiré du drone, mais par la suite, il a été dit que son poids était près de 50 kg.

De son côté, Mohammed Nasser al-Atefi, ministre yéménite de la Défense a annoncé lors cette exposition que : « les forces yéménites ont atteint un niveau avancé en matière de production d’équipements militaires, grâce au travail des experts militaires et des expériences acquises. »

Il a ajouté que tant que les agresseurs continueraient leurs attaques, les Yéménites allaient leur rendre la vie dure.

Après que Saleh al-Sammad, président du Conseil politique suprême du Yémen, eut été assassiné en avril 2018 suite à un bombardement saoudien, l’armée a révélé au public plusieurs armes nouvelles, baptisées de son nom « Sammad », façon de rendre hommage à sa résistance contre les forces de la coalition saoudo-émirati- US.

Au mois de mars, c’est le missile Badr-F d’une portée de 160 km qui a été rendu public.

Et il y a peu, le porte-parole des forces armées yéménites, Yehya Sarii, a rappelé que la coalition saoudienne avait mené au cours des deux derniers mois plus de 800 attaques aériennes sur le Yémen, entraînant plus de 36 opérations de riposte par drone.

Un 7ème drone abattu

La DCA de l’armée yéménite et d’Ansarullah a abattu, le dimanche 7 juillet, un drone de reconnaissance des forces de la coalition saoudienne, qui survolait la région saoudienne de Jizane. Il s’agit du 7ème drone abattu par les tirs yéménites, depuis 3 semaines.

Par ailleurs, plusieurs mercenaires soudanais ont été abattus suite à un bombardement des forces yéménites contre leur attroupement sur le front de Hirane, à Hajjah (nord).

Images des nouvelles armes

Sources: PressTV + AlMasirah