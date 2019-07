Le commandant des Gardiens de la révolution, le major général Hussein Salami a affirmé que « toute erreur de calcul de l’ennemi entraînera un changement de notre stratégie défensive en offensive et toutes nos capacités deviendront offensives de manière totale », a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

Le général Salami a souligné que » la région du golfe Persique, le détroit d’Ormuz, les îles et ses côtes sont non seulement sensibles et vitaux pour les gardiens de la révolution iranienne, pour l’Iran, mais pour le monde entier, et fait partie intégrante de l’économie mondiale. »

Il a mis en garde « l’ennemi contre tout aventurisme ou malveillance à l’encontre du peuple iranien ».

Lors d’une visite effectuée trois îles iraniennes d’Abou Moussa, Grande Tomb et Petite Tomb ainsi que dans la zone maritime de Naziat dans le golfe Persique , dans le but d’évaluer le niveau des performances défensives des forces déployées sur ces iles , le général Salami a pu constater le haut niveau atteint en matière de renseignement ainsi que la capacité des unités navales du CGRI à assurer la défense et la sécurité des eaux territoriales de l’Iran.

Il a ajouté : » Pour la grande nation iranienne, cette région est d’une importance absolue pour assurer la défense de notre pays. Pour défendre nos intérêts vitaux, nos frontières maritimes et notre espace aérien, nous avons maintenu dans la région du golfe Persique et sur les côtes des trois îles une puissante présence défensive constituée des forces terrestres, maritimes et aérospatiales. Nous disposons de réserves et de capacités offensives extraordinaires « .

Affirmant que la présence des forces étrangères dans la région sensible du golfe Persique renforcerait l’insécurité, le général Salami a indiqué : » En tant que grande puissance indépendante qui domine l’ensemble du nord de la région du nord du golfe Persique et de la mer Oman, nous avons développé au nom du peuple iranien nos capacités défensives dans tous les domaines, pour défendre notre intégralité territoriale, notre souveraineté sur notre espace maritime et la sécurité de notre espace aérien ».

Remerciant les commandants et les combattants pour leurs efforts et leurs sacrifices, Hussein Salami a noté : « Sans aucun doute, nos capacités défensives et offensives sont porteur d’un message qu’ont accueilli de façon pragmatique les ennemis de la nation iranienne ».

Le commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique a déclaré que « l’Iran ne perdra aucun combat au sol ».

Considérant la destruction récente d’un drone de l’ennemi comme un exemple concret de la grandeur atteinte par le peuple iranien, Salami a précisé : « ?La souveraineté exercée par l’Iran islamique en mer et la présence renforcée de ses combattants et de ses défenseurs pour assurer la navigation, le transit de l’énergie, le commerce et la sécurité sont des faits prouvés et irréfutables. Cela a créé un sentiment de sécurité et une tranquillité d’esprit indubitable chez tous les habitants de la région et il s’agit d’un motif d’espoir pour tout le monde musulman ».

Faisant référence à la stratégie de l’Iran, susceptible de passer à tout moment de la défensive à l’offensive, et aux dégâts considérables qu’occasionnerait la première contre-offensive de Téhéran lors d’une éventuelle agression, il a averti : « Il est normal que nous agissions en position défensive, c’est-à-dire que nous ne commencions aucune guerre. Mais la stratégie adoptée pourrait être complètement inverse si la situation venait à changer : en cas d’erreur de calcul de la part de l’ennemi, notre stratégie défensive se transformera en stratégie offensive, mobilisant toutes nos capacités militaires ».

Et de poursuivre : »L’amélioration de notre capacité à passer rapidement d’une stratégie défensive à une stratégie offensive, en envisageant toutes les hypothèses et en prenant en compte tous les impératifs, est une réalité. Et le cas échéant, nous augmenterons le nombre de nos forces déployées ».

Source: Farsnews