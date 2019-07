Le représentant des juifs d’Iran dans le Parlement iranien, Siamak Moreh Sedgh, a fustigé la politique impérialiste des Etats-Unis au Moyen-Orient.

« Nous n’accepterons jamais que les États-Unis nous imposent leurs normes ambivalentes utilisées dans divers domaines : politique, culturel et éthique. Nous n’autoriserons pas non plus que nos intérêts nationaux fassent l’objet des convoitises de l’impérialisme US et du sionisme de façon qu’ils menacent notre sécurité économique », a dit M. Moreh Sedgh.

Selon lui, toute atteinte à la sécurité économique de l’Iran mettrait en péril les intérêts économiques de toutes les parties concernées ainsi que des alliés des US et du régime sioniste.

« Cela n’est pas seulement la réaction officielle du gouvernement iranien ; mais bien plutôt, toutes les nations éprises de liberté dans la région et tous les combattants et ceux qui appartiennent au front de la Résistance défendront avec force les intérêts nationaux de l’Iran, là où les intérêts de l’Iran, qui est le leader de l’axe de la Résistance, sont menacés », a-t-il indiqué.

Le député des juifs d’Iran a souligné que le peuple iranien avait déjà prouvé à maintes reprises qu’il est prêt à se sacrifier pour défendre les intérêts nationaux du pays.

Et de conclure: « mais, l’impérialisme américain qui est en train d’internationaliser cette affaire, doit savoir que tous les partisans de la liberté et de la Résistance dans le monde, de concert avec le Leader de la Révolution islamique, feront leur possible et ne permettront pas aux ennemis, dont l’impérialisme et le sionisme, de mettre en danger les intérêts nationaux et les objectifs révolutionnaires du pays. »

Source: Avec Press Tv