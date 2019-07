Lors d’une audience accordée à la haute délégation du mouvement de la Résistance islamique de la Palestine, Hamas, conduite par Saleh Al-Arouri, le guide suprême de la Révolution islamique, l’ayatollah Khamenei a affirmé que » la Palestine reste la question prioritaire du monde musulman » soulignant que » le soutien à la Palestine est un principe immuable de la politique étrangère iranienne », a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

Et de poursuivre : » L’Iran ne plaisante avec personne sur son soutien infaillible à la Palestine et il est parfaitement transparent et clair là-dessus, même envers les pays amis qui ne partagent pas forcément ses points de vue sur la question. Et d’ailleurs, l’une des raisons des hostilités sans faille contre l’Iran est ce même soutien à la Palestine. Or, aucune pression ni hostilité n’auront raison de l’appui iranien à la cause palestinienne. L’Iran ne transigera à aucun prix sur la cause palestinienne, car il s’agit d’une question qui relève de notre foi religieuse et de nos convictions idéologiques ».

Et de poursuivre : » La résistance des habitants de Gaza et de la Cisjordanie face à l’occupation est le prélude à une grande victoire, conformément à la promesse divine, à quiconque s’engagera sans coup férir sur son chemin. Ceci étant dit, cette victoire exige des préalables dont le plus important est la lutte armée et l’effort inlassable en termes politique, culturel, idéologique, économique et surtout militaire ».

Il a ajouté : » Le Hamas est au cœur du mouvement de la libération de la Palestine. Tout comme la Palestine qui se trouve, elle aussi au cœur du monde de l’islam ».

Il a également déclaré que » le retour de cette terre sainte au monde de l’islam n’est pas une question étrange et intenable « , et il a qualifié le but du SG du Hezbollah sayyed Hassan Nasrallah de prier sur la mosquée al-Aqsa du mont du Temple d’alQods » comme une aspiration pratique et réalisable pour nous « .

Plus loin dans ses propos, son éminence a nité cincernant le Deal du siècle : » Ce dangereux plan vise à effacer l’identité palestinienne, à déposséder les jeunes palestiniens de leurs racines, de leur origine et c’est bien cela, le point essentiel auquel il convient de faire face. Il ne faut permettre à aucun prix que cette identité palestinienne soit bradée ou négociée à coup d’argent. Un profond effort culturel et idéologique est nécessaire pour faire face à ce plan américain. Un effort qui pourrait de créer au sein de la population de Gaza et de la Cisjordanie le sentiment d’aller de l’avant. Fort heureusement ce sentiment existe. Les gens qui luttaient à coup de pierres contre l’occupant il n’y a pas encore si longtemps, se sont armés aujourd’hui de missiles de haute précision et c’est cela le sentiment de progrès.

Source: Médias