La Chambre des représentants aux États-Unis a approuvé mardi une résolution condamnant le mouvement BDS (Boycott Désinvestissement et Sanctions) contre Israël.

La résolution a été adoptée par 398 voix contre 17 et cinq abstentions.

Les partisans du projet de loi ont prétendu que le mouvement BDS était nuisible car il cherchait à délégitimer Israël.

« Ils se sont égarés face à cette résolution. Les Américains ont le droit de manifester », a déclaré Abed Ayoub, directeur de la politique nationale du comité américano-arabe de lutte contre la discrimination.

« Le BDS travaille pour mettre fin à l’oppression des Palestiniens et à ce qu’Israël fait pour que cela se produise. Il pousse Israël à se conformer au droit international. Il n’y a donc aucun problème avec le mouvement BDS », a affirmé Ayoub à Al Jazeera.

« Le problème ici, ce sont les agressions et les politiques mises en avant par Israël et la façon dont nous fermons les yeux. Il devrait y avoir des résolutions contre l’occupation, contre les checkpoints et autres violations des droits de l’homme perpétrées par Israël sur les Palestiniens, » a-t-il précisé.

Source: Agences