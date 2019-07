Le commandant des gardiens de la révolution islamique, le général Hussein Salami, a déclaré que « la force navale des Gardiens de la révolution avait arraisonné vers la côte iranienne, le pétrolier britannique Stena Impro sous les yeux de quatre destroyers américains et britanniques », a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews .

Dans un discours prononcé i lors d’une réunion avec les cadres du Jihad travaillant dans le domaine des services aux victimes des inondations dans la province du Khuzestan, dans le sud-ouest de l’Iran, le général Salami a affirmé que « si l’ancien colonialisme, qui a largement contribué au pillage de la richesse des peuples au cours des cent dernières années, veut montrer ses muscles, qu’il sache que le peuple de cette mer a arraisonné le pétrolier britannique , sous les yeux de 4 destroyers américains et britanniques , sans prêter attention à toutes leurs menaces exprimées à travers leurs radios , frappant de plein fouet le prestige et l’hegemonie du colonialisme ».

Et de poursuivre : » »Aucune force majeure ne peut prendre de décision pour nous et le monde doit respecter la volonté du peuple iranien et reconnaître son statut. Personne ne peut imposer sa volonté à ce peuple ».

Et d’ajouter : » les ennemis ne devraient pas penser de manière erronée à propos de l’Iran et ils doivent savoir que le peuple iranien est le grand maître de la résistance et que la pression, le siège et l’intimidation ne sont pas efficaces pas avec le peuple iranien ».

Il a indiqué que » l’ennemi a battu en retraite aujourd’hui et que, dans les circonstances actuelles, l’Iran était plus ferme, déterminé et volontaire ».

Le général Salami a conclu que « le peuple iranien ne trompe pas et ne se laisse pas tromper, il agiit avec honnêteté et rejet l’injustice fondée sur ses principes et la culture d’Achoura ».

Source: Médias