Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin soutenait la proposition russe pour assurer la sécurité de la région du golfe Persique, ce qui permettrait d’empêcher les pays extrarégionaux d’y installer des bases et des forces militaires.

Selon l’agence de presse russe Ria Novosti, Hua Chunying, porte-parole officiel du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré le jeudi 25 juillet, lors d’une conférence de presse que: « Le gouvernement chinois soutient la proposition de la partie russe concernant le fait de garantir la sécurité collective dans la région du golfe Persique. Nous sommes prêts à faire des efforts communs pour renforcer nos échanges et nos coopérations dans ce domaine. »

Le diplomate chinois a ajouté : « Pour garantir la sécurité dans le golfe Persique, les pays de la région doivent renforcer leurs relations de bon voisinage en se basant sur le principe du respect mutuel et sur celui de la non-ingérence dans les affaires internes des autres États. La communauté internationale doit aussi jouer un rôle constructif dans ce domaine. »

Le ministère russe des Affaires étrangères a publié mardi un document intitulé : « La doctrine de sécurité collective pour la région du golfe Persique ». Ce texte comprend notamment une disposition mettant en garde contre le déploiement de forces étrangères dans cette région.

Le document a été dévoilé lors d’une cérémonie spéciale à Moscou à laquelle ont pris part des représentants de pays arabes, de l’Iran, de la Turquie, cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, des représentants de l’Union européenne et de la Ligue arabe ainsi que des membres du groupe BRICS.

Pour sa part, le journal Kommersant a écrit, le 25 juillet, dans une note réservée au sujet : « Cette initiative russe intervient dans les circonstances actuelles où l’on ne peut ignorer l’éventualité d’un conflit militaire entre l’Iran et les États-Unis. »

Moscou a ainsi proposé que des négociations multilatérales aient lieu et qu’un organisme chargé de la coopération et de la sécurité dans le golfe Persique soit mis en place.

Moscou insiste sur le renforcement des échanges entre les autorités politiques et militaires ainsi qu’entre les experts des différents pays de la région. Le but est d’avoir une coordination en matière de manœuvres et d’activités militaires, comme les vols effectués par les avions militaires. Il est aussi question de permettre aux experts d’avoir accès aux installations non secrètes. Les États voisins pourront aussi mieux connaître l’arsenal militaire des uns et des autres et seront mieux à même de s’opposer à tout déploiement de forces étrangères dans leur région pour qu’elle retrouve enfin la paix et la stabilité.

Les responsables russes ont proposé aussi une organisation chargée de la sécurité régionale, à l’instar de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et à laquelle la Chine, l’Inde, la Russie et l’UE pourraient prendre part en tant qu’observateurs.

Le plan du ministère russe des Affaires étrangères traite globalement de la lutte contre le terrorisme, de la résolution des conflits régionaux ainsi que de la solution à trouver pour mettre fin aux différends résultant de la mise en application de l’accord sur le nucléaire iranien et du PGAC.

Source: Avec PressTV