Des organisations médiatiques pro israéliennes aux Etats-Unis ont fermé leurs portes, ont rapporté des médias israéliens. Et pour cause, les divergences entre la majorité des juifs des Etats-Unis et le gouvernement israélien.

Selon le quotidien israélien Haaretz, l’une de ses organisations connue sous le nom The Israel Project a suspendu ses activités depuis quelques semaines. Elle était pourtant dans le passé le phare des organisations qui soutiennent Israël. « Ceci est un signe d’alarme pour les autres organisations qui soutiennent Israël aux Etats-Unis et qui trouvent des difficultés à récolter des dons durant ces dernières années », a-t-il appréhendé.

Selon le journal israélien, cette organisation a fermé le mercredi 31 juillet son bureau à al-Quds occupée et licencié tous ses fonctionnaires. Elle devrait faire de même avec son siège central à Washington.

Le Haaretz a fait état de divergences profondes qui ne cessent de s’exacerber entre la communauté juive aux Etats-Unis et le gouvernement de Netanyahu et ce depuis 2016, après la signature de l’accord nucléaire avec l’Iran par l’administration Obama.

Depuis cette date, cette organisation a fait sienne la question de l’abrogation de cet accord, en menant contre lui une campagne sans merci. Ce qui a été chose faite en 2018, avec le président républicain Donald Trump. En même temps, elle perdait la moitié des dons qu’elle obtenait et commençait à connaitre des difficultés financières.

L’un des donateurs qui a arrêté son aide s’est plaint du fait qu’avec les fonds qu’il fournissait à cette association, celle-ci l’utilisait dans le conflit contre le président Obama. La plupart des récalcitrants étant des démocrates.