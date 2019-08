La Russie a-t-elle fourni des systèmes de guerre électronique à l’Iran? A en croire Sputnik, des systèmes de guerre électronique de fabrication russe auraient été repérés sur le sol iranien. Il s’agirait du systèmes R-330ZH « Zhitel », affirme une chaîne de Telegram russe Галлифрейские технологии qui dit toutefois ne pas être en mesure de confirmer cette information.

Une vidéo publiée par Sputnik montre que le système russe Zhitel, spécialisé dans la guerre électronique n’est pas encore déployé en Iran mais que ses éléments s’acheminent vers le lieu où ils devraient être installés.

R-330ZH, également appelée Zhitel, est une station de communication par brouillage conçue et fabriquée par la société russe Protek.

Le R-330ZH est conçu pour la détection, l’analyse, la localisation et le brouillage des systèmes de communication par téléphone et par satellite fonctionnant sur une fréquence de 100 à 2 000 MHz, et pour des installations terrestres situées dans un rayon de 25 km et des cibles aériennes jusqu’à 50 km.

D’après des sources indépendantes citées par Sputnik, le ministère iranien de la Défense a signé début 2019 un contrat pour l’achat des systèmes de guerre électronique à la Russie, mais il n’a jusqu’ici donné aucune explication là-dessus.

On ne sait encore où seront utilisés ces systèmes, dit la source qui ajoute: pourtant les experts disent que l’Iran pourrait, par ces systèmes, perturber, les canaux de communication et de télécommunication dans le détroit d’Hormuz.

Il y a quelques jours, le commandant en chef des unités de la Défense aérienne de l’armée iranienne, le général Amir Sabahifar a souligné que « nos unités sont parfaitement capables de détecter et d’intercepter les drones et les avions furtifs et ce n’est qu’une partie de nos capacités».

« Aujourd’hui, nous sommes autosuffisants dans le développement de systèmes radar et sommes capables de détecter différents avions américains modernes. Notre puissance défensive a fait prendre conscience à nos ennemis que s’ils s’engagent dans un conflit avec nous, ils subiront de graves dommages », a-t-il précisé.

Pour les observateurs politiques, le terme « avion furtif » pourrait désigner les avions F-35 dont le logiciel ALIS (Autonomic Logistics information System) est particulièrement perméable à la cyber attaque.

En effet, un rapport remis par le directeur des essais opérationnel et d’évaluation américain (DOT & E) publié en janvier dernier, suggère que le logiciel ALIS ne doit en aucun cas être mis en service dans sa version actuelle, en vue de la mise en capacité opérationnelle initiale (COI) du F-35 au sein de l’US Air Force.

En effet, toujours selon le rapport le système n’offre pas les sécurités nécessaires en matière de cyberguerre. Selon le rapport, si un hacker arrive à pénétrer le système ALIS, qui communique depuis chaque avion directement au sol, il aura accès à l’ensemble de la gestion de la maintenance cellule, des systèmes de missions et des clés cryptographiques utilisées sur chaque F-35 en service, quitte à pouvoir clouer la flotte de F-35 au sol.

Cette information concernant la livraison du Zhitel à l’Iran intervient alors que l’Iran prévoit de tenir un exercice naval conjoint avec la Russie dans l’océan Indien.

Le commandant de la marine iranienne, le contre-amiral Hossein Khanzadi, déclare que l’exercice conjoint aura lieu avant la fin de l’année. Les exercices couvriraient le golfe Persique et le détroit d’Hormuz, selon le commandant de la marine iranienne.

Source: Avec PressTV