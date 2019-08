« Si les brigades, les bataillons et les chars israéliens décident un jour d’entrer au Liban, nous allons les éliminer sous les caméras de télévision, devant le monde entier », a mis en garde le numéro un du Hezbollah. Et d’ajouter: « C’est la puissance de l’axe de la résistance, du front de la résistance qui empêche la guerre dans la région… c’est cette puissance qui dissuade les ennemis de déclencher des guerres ». Sayed Hassan Nasrallah s’exprimait lors d’un discours prononcé ce vendredi 16 août lors d’une cérémonie organisée dans le sud du Liban pour célébrer 13 années de victoire dans la guerre de juillet 2006.

Evoquant cette offensive israélienne de 33 jours contre le Liban, il a assuré que « c’est la force du Liban et de sa résistance qui a contraint l’ennemi israélien à la stopper », alors qu’elle devait perdurer encore plus longtemps, compte tenus des attentes des Américains qui l’avaient commanditée, et ce « jusqu’à l’éradication du Hezbollah ou sa capitulation ». Compte tenu des propos de John Bolton, qui était alors l’ambassadeur des USA aux Nations unies, confiées à un responsable arabe qui les a rapportés à S. Nasrallah.

Selon le chef du Hezbollah, la situation de la résistance n’a jamais été aussi favorable qu’elle ne l’est l’est aujourd’hui : « nous sommes pour la première fois en présence d’un véritable axe de la résistance, d’un véritable front de la résistance qui s’étend depuis la Palestine, en passant par le Liban, la Syrie, l’Iran, l’Iran, et le Yémen… Et d’innombrables peuples le soutiennent, ceux du Bahreïn, de la Tunisie de l’Algérie », a-t-il assuré.

Selon lui, la plupart des généraux et des experts israéliens reconnaissent ne plus être en mesure de certifier qu’ils pourront vaincre en cas de guerre et d’aucuns utilisent non seulement « l’équilibre des forces » mais aussi « l’équilibre stratégique » pour décrire la conjoncture actuelle.

Son éminence a rapporté que les stratèges israéliens sont désormais à la recherche d’une nouvelle définition de la victoire pour ne pas avoir à affronter leur opinion publique en cas de nouvelle défaite.

« Dès lors les brigades de l’armée israélienne entreront dans le sud Liban, elles seront éradiquées sur le champ, devant les caméras et devant le monde entier », a-t-il clamé.

Sayed Nasrallah a réaffirmé de nouveau « qu’en cas de guerre contre l’Iran, ce sera une guerre contre tout l’axe de la résistance, et la région va s’enflammer».

« C’est en s’appuyant sur cet axe, sur ce front de la résistance que nous devons bâtir l’avenir. C’est ce front qui est garant qu’il n’y aura pas de guerre … oui, nous pouvons empêcher les guerres dans la région par notre puissance. C’est pour cela, lorsqu’ils ont commencé à parler de guerre contre l’Iran, les américains, et les pays du golfe ont misé sur elle, c’est l’axe de la résistance et à sa tête l’Iran qui les en a empêchés », a-t-il souligné.

Et de poursuivre : « Oui nous faisons partie de l’axe qui empêché la guerre alors que ceux qui veulent la guerre sont Israël, l’Arabie saoudite et les émirats,… Oui Nous voulons la paix au Yémen, en Irak en Iran, nous voulons que le peuple palestinien restitue ses droits… Nous sommes face à un exploit réel aujourd’hui remarquez comment les prévisions sur une guerre contre l’Iran se sont estompées et personne n’en parle plus », a-t-il dit aussi.

Selon S. Nasrallah, « le président américain Donald Trump n’envisage plus la guerre parce qu’il est persuadé que l’Iran est puissant militairement et il est de surcroit courageux et n’a pas peur d’utiliser ses atouts de force comme c’est le cas de beaucoup ».

Sur la situation interne, S. Nasrallah a de nouveau rappelé que le Hezbollah n’agit pas en fonction de sa puissance militaire et ne veut éliminer aucun protagoniste politique libanais. « Ce sont les autres qui voudraient éliminer les factions dans leur communauté qui ne sont les suivent pas », a-t-il fait remarquer. Sollicitant les différentes parties à oeuvrer de concert pour régler les contentieux et les crises au Liban.

LES IDEE PRINCIPALES DU DISCOURS

Je vous félicite pour cette grande cérémonie sa particularité cette année est qu’elle se situe entre deux grande fêtes celle d’Al-Adha, du grand sacrifice et celle d’al-Ghadir, de la wilayat

Dans quelques jours, nous aurons une autre cérémonie, le 25 août nous fêteront dans la Békaa la cérémonie de la seconde libération, dans la guerre contre les groupes takfiristes, raison pour laquelle je partagerai mon discours en deux.

Une sécurité méritée car le fruit de nos efforts

Je veux mettre l’accent dans mon discours sur la cérémonie puis sur la situation régionale et enfin locale…

Dans l’introduction je veux signaler un point très important, deux jours avant la fête d’al-Adha, les gens se sont rendus vers leurs régions dans le sud, même dans les régions frontalières… et c’est leurs maisons dans le sud que les gens ont fêté les jours de l’Aïd en toute sécurité ce qui est très important, sans aucune peur d’une éventuelle agression…

Autre chose, les gens ont pu voir dans le sud l’ampleur des reconstructions des maisons détruites et de l’édification de villas, des projets économiques et des sites touristiques… et ce avec l’argent des gens eux-mêmes, ils ont été bâtis avec leur propre sueur, grâce aussi aux fonds envoyés par les immigrés libanais contre lesquels les usa mènent une guerre de toutes les couleurs…

Ceci reflète que les gens investissent dans cette région et y préparent leur avenir en toute confiance en la capacité de dissuasion contre l’ennemi de porter atteinte à leur sécurité…

C’est un grand bienfait de Dieu que nous devrions connaitre et remercier en préservant les facteurs de sa perpétuation…

Cette confiance que certains qualifient d’excès de puissance est le fruit d’efforts monstrueux…

Depuis le 14 août 2006 lorsque les gens sont retournés chez eux au lendemain de la guerre, et jusqu’à notre jours, le sud jouit d’une sécurité inégalable qui est bien méritée car en position de force, …, car en toute dignité et liberté. Personne ne peut prétendre leur avoir accordé cette sécurité et stabilité, ni les USA, ni la Communauté international, ni l’ONU, ni la protection arabe…

Ce sont les Libanais qui ont réalisé leur sécurité au Liban et dans son sud, grâce à l’équation d’or Armée-Peuple-Résistance…

Je veux signaler ceci ne nous a pas été donné gratuitement. Ce qui est déployé de la part de l’armée libanaise, des forces de sécurité pour préserver la sécurité des frontières devraient faire l’estime de tous et être rappelé à tous les égards.

« Deux bienfaits ignorés la santé et la sécurité » est le hadith. Dans le sens qu’on ne se les rappelle qu’après les avoir perdus… Ces 2 bienfaits sont un devoir qui incombe à l’État, au peuple et aux forces politiques…

Lorsque nous parlons d’équilibre de dissuasion avec l’ennemi israélien, et de sa peur de déclencher une guerre contre le Liban, ceci n’est pas un discours ni une position verbale mais c’est le fruit d’efforts assidus sans arrêt, qui ne connaissent pas de répit. Il y a des gens qui réfléchissent, planifient, inventent,…, et mettent en œuvre tous les moyens pour être pleinement disposé à faire face à toute agression…Raison pour laquelle les US voudraient assécher les sources de ces efforts qui sont déployés loin des yeux des gens, lesquels ne voient que les résultats. Depuis le 14 aout, les gens jouissent de cette sécurité grâce à ces hommes moujahidines, grâce aux sacrifices consentis par leurs familles qui supportent le fardeau de cette mobilisation pour s’acquérir et maitriser tous les atouts de force et les capacités nécessaires…

La guerre 2006… une guerre américaine avec Israël comme outil

Dans la conscience, il faut savoir avec certitude que la guerre lancée contre le Liban en 2006 n’était pas seulement israélienne. Israël n’a été qu’un outil dans cette guerre…

Elle avait pour but d’instaurer un nouveau Moyen-Orient de sorte qu’il puisse compléter l’invasion us d’Afghanistan et de l’Irak…

La décision de cette guerre était américaine et le projet de la guerre aussi…Les israéliens n’étaient que des outils. Ehud Olmert venait d’être désigné comme Premier ministre. Il en est de même pour le chef d’état-major Moshé Yaalon. On ne fait pas de guerre quand on vient d’être désigné. Ce sont les Américains qui ont commandité cette offensive…

Tous les mémoires, documents et coulisses certifient que les Israéliens voulaient se contenter de la riposte qu’ils avaient faites le premier jour après la capture des soldats mais ce sont les us qui les ont persuadés d’une offensive plus élargie…

Le projet aspirait à être le prélude de l’éradication de la résistance au Liban et de la liquidation de la résistance en Palestine, puis d’en arriver à renverser le pouvoir de Bachar al-Assad en Syrie, car faisant partie de l’axe de la résistance, puis aussi à couper la voie à la résistance anti américaine en Irak, et là je ne parle pas d’al-Qaïda qui n’a fait que tuer les gens et les civils…

Et il devait en découler une hégémonie américaine totale dans la région… rappelez-vous d’aucuns au Liban parlaient d’une nouvelle ère américaine dans la région…

Comment la guerre 2006 s’est arrêtée

Sachez que la guerre s’est arrêtée pour une seule raison. Non pas à cause de la pression internationale, ni en raison de la pression arabe qui est d’ailleurs inexistante, ni en raison d’un éveil de conscience dans le monde dû aux images de massacres des gens, des femmes, des vieux et des enfants…Le monde ne s’est pas éveillé en raison de la sauvagerie de cette guerre… mais de la prise de conscience que cette guerre n’a pas réalisé ses objectifs et l’appréhension surtout que la magie ne se retourne contre le magicien. J’ai des documents qui le confirment à la foi d’un responsable arabe qui les rapportés en personne….

Si Israël avait poursuivi la guerre, ses forces terrestres auraient encouru la catastrophe…

A l’origine, le projet voulait un MO avec Israël comme maitre, comme souverain, …, mais comme la guerre se dirigeait vers la catastrophe, la donne avait totalement changé…

Mes frères et moi discutions de ce que certains chefs de la résistance nous avaient fait part. Ils avaient refusé d’accepter le cessez-le-feu et avaient sollicité quelques semaines de plus assurant qu’il y aurait des résultats fabuleux, mais à la lumière des estimations politiques, en tout en prenant en considération de la situation dans laquelle les gens se trouvaeint alors, sans oublier nos concertations avec nos alliés dont le chef du Parlement le frère Nabih Berri, et noatre allié le général Michel Aoun, nous avons décidé qu’il fallait arrêter les combats…

L’histoire de Bolton et de la fin de la guerre 2006

Donc il y a un responsable arabe qui m’a révélé les faits aux Nations unies, pour stopper la guerre. Il faisait partie de la délégation qui s’était rendue à New York, deux semaines après le déclenchement de la guerre…

Il m’a dit que Bolton qui était représentant des Usa à l’Onu leur demandé pourquoi ils étaient venus, ce à quoi les membres de la délégation lui ont répondu que c’était pour stopper la guerre. Il leur alors assuré que cette guerre ne cessera qu’après avoir écrasé le Hezbollah ou lorsqu’il aura capitulé…

Deux semaines plus tard, les derniers jours de la guerre, le responsable rapporte avoir participé à une rencontre pénible aux Nations unies au cours laquelle les israéliens imposaient des conditions très difficiles… et au cours de laquelle les discussions se poursuivaient sans cesse…

Ce responsable arabe raconte qu’il est revenu ce soir au siège de l’ambassade de son pays pour se reposer, lorsqu’un représentant israélien est venu le voir au milieu de la nuit et lui a dit qu’on l’a appelé depuis Israël et qu’on lui a demandé d’œuvrer pour arrêter la guerre tout de suite. Il raconte que lorsqu’il a vu Bolton plus tard, celui-ci aussi lui a demandé la même chose, c’est alors qu’il l’a interrogé : avez-vous écrasé le Hezbollah ou a-t-il capitulé. Bolton lui a répondu négativement mais que c’était les israéliens qui lui ont dit qu’ils ne pouvaient plus poursuivre la guerre et qu’ils craignaient le pire…

La guerre s’est arrêtée parce qu’Israël a été vaincu et a été incapable de la gagner… ceci a été possible grâce à vous tous…

C’est la force du Liban, de sa résistance qui a stoppé la guerre… vous devez bien garder ceci en mémoire…..

Source: Al-Manar