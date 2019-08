Le Hezbollah a récemment publié une vidéo de la guerre de 33 jours qui l’a opposé en 2006 à ‘Israël’.

La vidéo met en scène le tir de missile fatal qui a visé la corvette israélienne de type Sa’ar de l’armée israélienne.

La mise en ligne de cette vidéo qui fait depuis une semaine le tour des médias, coïncide avec le tout récent discours du secrétaire général du Hezbollah, où ce dernier affirme que son mouvement a acquis des capacités « inattendues ». Les analystes de guerre voient dans la publication de ces images un message. Lequel?

La vidéo met en scène les différentes étapes de l’opération du Hezbollah de l’identification de la cible à son interception réussie dans les eaux de la Méditerranée.

Des séquences dévoilent aussi l’arsenal utilisé par Hezbollah au cours de cette opération et surtout les équipements qui permettent à la Résistance d’identifier la corvette israélienne : il s’agit d’un radar déployé sur la côte libanaise.

Outre le radar, des caméras se focalisent sur la corvette alors qu’elle patrouille à quelques kilomètres des côtes libanaises. Viennent ensuite les images de multiples missiles anti-navires téléguidés d’une portée de 35 à 180 km. Les images datent de 2006. Et maintenant?

Dans un article publié le mardi 20 aout, le général à la retraite libanais, Amin Hoteit revient sur le discours de l’anniversaire de la victoire de 2006 et écrit : « Ce discours à multiples facettes a provoqué un quasi séisme en Israël. Quand Sayed Nasrallah parle d’un ‘dispositif’ de défense, les militaires savent à quoi cela ressemble: un système pareil devra avoir un dispositif d’alerte, de contrôle et de commandement, ainsi qu’un dispositif d’armement et d’intégration des donnés et évidemment des QG à sa disposition. Un tel centre de commandement devrait pouvoir surveiller et détecter tout agissement aérien et terrestre de l’ennemi. Sayed Nasrallah ne ment jamais ce qui veut dire qu’un tel système existe déjà au sud du Liban. Quand il a affirmé que les soldats israéliens se feraient tuer sous les cameras du monde entier, le régime sioniste a l’intérêt à le prendre à la lettre. C’est cela qui est appelé la nouvelle dissuasion du Hezbollah ».

Source: Avec PressTV