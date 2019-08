La mise en service du système de défense antiaérien iranien Bavar 373 est sans aucun doute une mauvaise surprise pour Israël. Dans l’absolu. Ne serait-ce qu’il ébranle sa supériorité aérienne qui a longtemps été son principal atout de force face à son entourage.

« Bavar 373, autrement dit le S-300 iranien, sera un sérieux problème pour Israël car l’Iran a officiellement accompli la phase de fabrication et il a déjà commencé à en livrer à son armée. La portée de Bavar 373 atteint les 300 kilomètres et il est capable d’identifier les cibles fictives jusqu’à une distance de 170 mètres », indique le site d’information russe Avia Prom qui couvre les actualités des industries de défense et d’armements.

Il a été comparé au système de défense antiaérien russe S-300, voir même au S-400, par le président iranien Hassan Rohani qui était présent en personne lors de la cérémonie au cours de laquelle il a été dévoilé le jeudi 22 août.

Pour la Syrie

Or, selon le site russe, les Iraniens pourraient très bien le déployer en Syrie où à maintes reprises, Israël a attaqué des cibles sur le territoire syrien.

« L’Iran pourrait bientôt installer le système Bavar 373 sur le sol syrien pour protéger ses conseillers militaires et que ce système pourrait empêcher toute frappe aérienne israélienne », estime Avia Prom, selon le site en ligne de la télévision iranienne Press TV

. Et de souligner : « Bavar 373 qui a la capacité de détruire les cibles à haute altitude, a été mis en exposition, pour la première fois, lors d’une parade de l’armée iranienne, il y a quatre ans ».

Caratéristiques et cibles

Le Bavar-373 est conçu pour intercepter et détruire les cibles hostiles se plaçant à 65 km d’altitude. Il utilise des missiles d’une portée maximale de 300 km et dispose d’une longue portée capable d’identifier simultanément jusqu’à 300 cibles, d’en détecter 100 cibles et d’engager six cibles à la fois.

Ses cibles sont les avions de chasse, furtifs, les avions stratégiques, les bombardiers, les drones, les missiles de croisière, missiles antiradars ou balistiques, ainsi que les avions spécialisés dans les cyberguerres, les avions de reconnaissance, les différents types d’hélicoptères, entre autres.

Et le Liban?

Selon certains observateurs, le Liban aussi aurait besoin de ce Bavar 373, d’autant que l’aviation israélienne viole depuis des décennies et presque quotidiennement l’espace aérien, sans se soucier de rien.

S’il est fourni au Hezbollah, ceci devrait lui aussi changer la donne de l’équilibre des forces avec les forces israéliennes. Dans les guerres menées contre le Liban, le seul atout de force de l’entité sioniste a été sa maitrise du ciel. Une situation qui pourrait ne plus perdurer. Pour le malheur d’Israël.

Source: Divers