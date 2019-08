Le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Saree a expliqué lors d’une conférence de presse les capacités de la DCA de l’armée yéménite, avant de dévoiler ses deux nouveaux systèmes de défense antiaérienne, Fater-1 et Thaqeb-2, a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

M. Saree a affirmé : « Le commandant en chef des forces armées est bien conscient que pour acquérir une capacité de défense digne de ce nom, il est nécessaire de surmonter plusieurs difficultés car on a commencé à partir de rien » .

Et de poursuive : » Aujourd’hui, nous dévoilerons notre système de défense antiaérienne et nous nous pencherons également sur les acquis obtenus par les forces aériennes face à la coalition . et donc, nous vous présentons le système Fater-1 , mis en service en 2017. Il a réussi à faire face aux avions de combat ennemis de type F-16 et F-15, Mirage et de Typhoon » montrant des images du système de défense antiaérienne Fater-1.

Lors de cette conférence a été diffusée une vidéo montrant le crash du drone américain MQ9, intercepté par la batterie antiaérienne Fater-1.

« Ce système avait également intercepté en juillet un drone américain du même type « , a-t-il rappelé.

Autre système de défense antiaérienne dévoilé, Thaqeb-2 : un système utilisé depuis 2017 etqui a permis de détruire le 6 septembre un hélicoptère Apache.

» Grâce à Thaqeb-2, les chasseurs de la coalition d’agression ont été pris pour cible à 45 occasions, et certains ont été abattus », a précisé le général Saree.

Pour ce qui est des exploits des forces aériennes de l’armée yéménite , le général Saree a mentionné l’interception d’un drone espion de la coalition d’agression saoudienne, soulignant que » la DCA yéménite a pris pour cible 49 fois des hélicoptères Apache et en a intercepté 17 « .

Et de conclure: » La DCA est capable de faire face à tout type d’avions de combat et de reconnaissance. Prochainement trois autres systèmes de défense seront dévoilés » notant que » l’année prochaine sera l’année de la DCA comme les années précédentes qui étaient l’année des missiles et puis l’année des drones ».

Source: AlManar + Agences