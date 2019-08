« Mobin », tel est le nom du dernier missile de croisière de fabrication nationale iranienne qui vient d’être présenté lors de l’édition 2019 du Salon international aérospatial de Moscou, MAKS, qui a ouvert ses portes ce mardi 27 août en présence du président russe Vladimir Poutine .

Selon l’agence de presse iranienne Tasnim, cité par le site de la television iranienne Press TV, ce missile a une portée de 450 km, il pèse 670 kg et est capable d’atteindre une altitude de 45 000 pieds (13 716 mètres) et une vitesse de 900 km/h.

Plus de 250 professionnels de l’industrie aérospatiale iranienne participent au MAKS 2019 qui doit continuer ses activités jusqu’au 1er septembre.

Pas moins de 800 entreprises venues de 35 pays du monde, de même que des entreprises du savoir, l’organisation aérospatiale des forces armées et d’autres organisations affiliées au ministère de la Défense iranien, ont exposé leurs derniers acquis et productions au public dans le cadre de cette exposition internationale.

Selon Press TV, la participation des industriels iraniens de l’aérospatiale au MAKS 2019 est le signe de la ferme volonté du pays d’étendre ses activités dans le domaine de l’exportation et de coopération techniques et commerciales, malgré les sanctions injustes imposées par les États-Unis à l’industrie aérospatiale iranienne.