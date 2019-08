La partie politique du discours du secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah pour la première nuit de Achoura, le samedi 31 août 2019.

Principales idées

Premièrement: Depuis le dimanche dernier le Liban traverse des circonstances spéciales. Il en est de même pour l’ennemi israélien…

Premièrement, il faut estimer à sa juste valeur la position officielle libanaise : celle du président libanais qui a déclaré qu’il s’agit d’une déclaration de guerre. Il en est de même pour le chef du parlement pour qui ce genre de positions est courant et il les a couronnées dans son discours aujourd’hui à l’occasion de la disparition de l’imam Sadr et de ses compagnons… Sans oublier la position du chef du cabinet qui est importante et avancée. De même pour le Haut-Conseil de la Défense. Partout on retrouve cette notion du droit des libanais à défendre leur souveraineté, leur territoire. Dans les prises de position des partis et de la population, il y a un consensus national que ce qui s’est passé est une agression contre le Liban. Hormis les quelques personnes qui n’ont aucune valeurs et qui ont disséminé des rumeurs…

Nous avons bien vu que Netanyahu a reconnu les agressions en Irak et au Liban…

Ces positions devraient être bien lues, au vu de l’ennemi qui travaille pour inciter les gens, l’état libanais et la base de la résistance contre la résistance

Il faut s’arrêter sur la déclaration de Berri (Nabih, le chef du Parlement) et son appel aux factions du mouvement Amal d’être sur leurs gardes en cas d’escalade. Ce qui veut dire que la résistance dans toutes ses factions, son public,…, est en position ferme et en harmonie…

Deuxièmement : Suite à ce que j’ai dit le dimanche, que la riposte aura lieu au Liban et non pas dans les hameaux de Chébaa, je voudrais mettre au clair ces propos. Mon intention est le Liban sans grand détour… d’aucuns ont expliqué que la riposte se fera contre les agents, ce que nous sommes toujours en train de faire.

Mais ici j’ai voulu dire comme les mots le disent que la riposte se fera depuis le Liban sachant que les hameaux de Chébaa font partie du Liban et devraient être libérés.

Pourquoi j’ai dit que la riposte ne se fera pas depuis les hameaux de Chébaa, car dans le passé notre riposte se faisait dans ces hameaux, comme la riposte à l’attentat contre les martyrs de Quneitra ou à l’assassinat de Samir Kintar

J’ajoute une petite précision : la riposte se fera depuis le Liban et pas forcément depuis les hameaux de Chébaa.

Nous avons vu comment les Israéliens se sont sentis rassurés, ce qui ne les a pas empêchés de larguer des bombes éclairantes dans les hameaux de Chébaa…

Troisièmement : j’avais parlé le dimanche dernier des drones qui ont mené une agression contre la banlieue sud. Les fuites qui ont été faites de mes propos durant la semaine qui s’est écoulée ne sont pas très précises. Je confirme ce que j’avais dit. Nous avons été très patients face aux drones israéliens, après l’an 2000 et après 2006. Il y a quotidiennement des violations via ces drones et ce sont des violations pas seulement de l’espace aérien libanais mais surtout à caractère sécuritaire…

Il faut œuvrer pour intercepter ces drones. C’est un droit à part entière que nous n’avons pas encore utilisé depuis l’an 2000. Au sein de la communauté internationale, personne n’a déployé les efforts nécessaires pour faire stopper les violations de ces appareils, Mais cela ne veut pas dire que nous allons faire tomber chaque drone… l’essentiel c’est que les israéliens sentent que leurs drones ne peuvent plus survoler le Liban en toute quiétude, sans être inquiétés,…

Dernièrement, depuis le discours, on constate que les drones israéliens ont élevé leur altitude…

Nous ne pouvons intercepter chaque drone,.., sinon les Israéliens vont envoyer sans cesse des dizaines de drones pour user et harceler la force aérienne de la résistance. Nous devons faire ce travail avec précision et selon des calculs bien précis…

Quatrièmement : après avoir vu que ce l’ennemi israélien a fait dans la banlieue, nous avons rectifié la version et nous sommes persuadés que c’est une offensive. Lorsque j’avais parlé le dimanche dernier, on n’avait pas encore examiné le premier drone et on n’avait pas encore vu qu’il portait une charge explosive et nous avons considéré que c’est un appareil de reconnaissance. Mais lorsque les experts de la Résistance y ont découvert une charge explosive de 5kg, nous avons compris que les deux appareils étaient destinés à perpétrer un attentat…

L’une des éventualités les plus plausibles est que le drone en question aurait se poser et lâcher sa charge explosive dans un endroit bien précis. De même pour le second. Puis ils se retirent et l’explosion est télécommandée depuis une tierce partie de sorte que l’explosion serait de nature ou d’origines inconnues et les Israéliens ne devraient pas être accusés ou au moins il n’y aurait aucune preuve de leur implication…

Quel est le prétexte que Netanyahu voudrait avancer pour justifier son agression : celui des usines des missiles de haute précision. C’est pour cela que les médias prétendent que c’est une usine de missiles de haute précision qui était visée là-bas… Après ils ont dit que c’est une cible liée aux missiles de haute précision…

Sachez que si nous avions des usines de missiles de HP, je l’aurai déclaré haut et fort car c’est un droit pour la Résistance et pour le Liban et pour le Liban. Les israéliens qui fabriquent des armes nucléaires et chimiques n’a pas le droit de venir discuter quelles armes le Liban a le droit de s’acquérir… Mais nous n’en avons pas.

C’est un mensonge éhonté, un prétexte…

Nous avons des missiles de HP qui nous suffisent amplement… mais nous n’avons pas ces usines, sinon je l’aurais déclaré ouvertement et le jour même où nous en l’aurions acquis. Je l’aurai annoncé en toute fierté car c’est un atout de force…

Netanyahu veut avoir un prétexte pour justifier son agression. Depuis 2006 en raison de l’équation de la dissuasion et de peur, il n’a rien trouvé comme prétexte… il veut une nouveau prétexte pour pouvoir changer les règles d’engagement. En revanche, en ce qui nous concerne, nous avons d’innombrables causes pour riposter.

Lui a besoin d’un prétexte d’une grande importance, qui vaille la chandelle pour persuader son peuple,…

Il leur ment en leur disant qu’il a visé des usines de missiles de HP. Ce sont des faussetés et des mensonges

Certaines cibles pourraient être liées a l’arsenal de la résistance mais elle sont sans aucun lien avec ces usines

(…)

Je le répète : tout ce dont nous avons besoin dans toute confrontation, nous le possédons déjà au Liban…

Tu (à Netanyahu) es en train de vendre du vent, des mensonges, à ton peuple, à l’opinion internationale et à certains faibles d’esprit au Liban…

La nécessite de la riposte est une décision définitive…

Dans les jours passés, tous, mêmes les acteurs internationaux étaient acquis à l’idée que la riposte est compréhensible et légitime, mais ils demandaient aux responsables libanais de laisser passer, de s’en abstenir…

Certains messages qui nous ont parvenus sont risibles. J’en parlerai plus tard, pas ce soir…

Mais le plus ridicule est l’histoire des mannequins dans les blindés israéliens à la frontière…

L’essentiel c’est le rétablissement des équations qui étaient de vigueur pour consolider les règles d’engagement…

Ces drones qui ont des hélices comme les hélicoptères, se posent verticalement comme eux et si le ciel leur est ouvert, ils peuvent se poser sur n’importe quel toit de maison, d’immeuble ou sur un camion ou une voiture, ou dans une ferme… Ils peuvent planter leur engin sans se faire remarquer puis après s’en être éloigné, son explosion est télécommandée à distance…

Ceci ouvrirait la porte aux assassinats au Liban, sans laisser aucune emprunte, et sans savoir l’origine et c’est peut-être ce qu’ils seraient en train de faire en Irak…

On ne peut tolérer en aucun cas une telle situation…

Les Israéliens devraient payer le prix de leur agression dans le cadre de la responsabilité…

Leurs menaces n’empêcheront pas la riposte de la résistance. La résistance n’a pas à préciser quelle sera sa nature.

Les analystes, journalistes et les gens sur les réseaux sociaux se sont lancés dans des analyses pour deviner quelle serait la riposte.

Tout ce qu’ils ont dit était fondés sur des spéculations et des prévisions et non pas sur des données de la part de la résistance…

Je vous dis aussi en toute sincérité, nous n’avons pas à donner des informations pour que l’ennemi reste perplexe et perdu.

La question est entre les mains des commandants de la résistance sur le terrain…C’est à eux de décider où et comment… Tout ce dont nous avons besoin de vous est les prières pour que l’opération réussisse et pour rétablir la dissuasion avec l’ennemi…

Il n’est pas permis que notre pays soit à sa merci …

Nous devons être prêts à toutes les hypothèses et toutes les réactions…

Sachez que la Résistance se comporte avec , précision et responsabilité. Et le reste revient à Dieu

Source: Al-Manar